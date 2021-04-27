Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/fbk-1730127558.html
Суд ограничил деятельность ФБК*
Суд ограничил деятельность ФБК*
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:57
2021-04-27T15:07
фбк
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151906/78/1519067841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce436ff3b4f2f9a8934cae5eca39351a.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Как ранее пояснила агентству защита ответчиков, эта мера временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах.Московская прокуратура попросила признать экстремистскими ФБК*, НКО "Фонд защиты прав граждан"* и общественное движение "Штабы Навального". Ведомство считает, что эти организации "занимаются формированиями условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, при таком статусе их работа станет невозможной: незаконной окажется вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России
https://ria.ru/20210426/navalnyy-1729999320.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151906/78/1519067841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fbf3d4884ea82edae11d61fe3a32626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбк, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия

Суд ограничил деятельность ФБК*

12:57 27.04.2021 (обновлено: 15:07 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Как ранее пояснила агентству защита ответчиков, эта мера временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах.
Московская прокуратура попросила признать экстремистскими ФБК*, НКО "Фонд защиты прав граждан"* и общественное движение "Штабы Навального". Ведомство считает, что эти организации "занимаются формированиями условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, при таком статусе их работа станет невозможной: незаконной окажется вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Организации, выполняющие функции иноагентов в России
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 15:24
Навальный подал в суд на колонию
 
ФБКМосковский городской судФонд борьбы с коррупциейМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния