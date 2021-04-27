https://ria.ru/20210427/fbk-1730127558.html
Суд ограничил деятельность ФБК*
Суд ограничил деятельность ФБК*
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:57
2021-04-27T12:57
2021-04-27T15:07
фбк
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Как ранее пояснила агентству защита ответчиков, эта мера временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах.Московская прокуратура попросила признать экстремистскими ФБК*, НКО "Фонд защиты прав граждан"* и общественное движение "Штабы Навального". Ведомство считает, что эти организации "занимаются формированиями условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".По словам опрошенных РИА Новости экспертов, при таком статусе их работа станет невозможной: незаконной окажется вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.* Организации, выполняющие функции иноагентов в России
https://ria.ru/20210426/navalnyy-1729999320.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбк, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией
"* (ФБК*) по иску о признании организации экстремистской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Как ранее пояснила агентству защита ответчиков, эта мера временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться банками, участвовать в выборах.
Московская прокуратура попросила признать экстремистскими ФБК*
, НКО "Фонд защиты прав граждан"* и общественное движение "Штабы Навального". Ведомство считает, что эти организации "занимаются формированиями условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, при таком статусе их работа станет невозможной: незаконной окажется вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций (реестр ведет Минюст) значатся более 80 объединений общественного и религиозного толка.
* Организации, выполняющие функции иноагентов в России