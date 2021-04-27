https://ria.ru/20210427/erdogan-1730168881.html

Оппозиция высмеяла Эрдогана за реакцию на признание США геноцида армян

Оппозиция высмеяла Эрдогана за реакцию на признание США геноцида армян

Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган не отреагировал должным... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:09

2021-04-27T16:09

2021-04-27T16:52

европарламент

кемаль кылычдароглу

всемирный совет церквей

госдума рф

джо байден

турция

сша

армения

в мире

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джо Байдена.В субботу, 24 апреля, Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях."Это та точка, куда привела Турцию некомпетентная администрация. Байден заявил (о геноциде), после чего Эрдоган молчал три дня. Кто-то ждал, что Эрдоган в ответ зарычит как лев, и его все услышат. Но забудьте про льва - он заговорил, как кот. Печально, но это факт", - сказал Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.Он также напомнил, что ни один президент США до Байдена не называл события 1915 года геноцидом. "Почему это произошло сейчас? Он делает то, что считает необходимым в рамках своей внутренней политики. Нет смысла злиться на Байдена, лучше посмотрите на себя", - заявил лидер турецкой оппозиции, обвинив руководство страны в отсутствии внятной внешней политики."События 1915 года болезненны, и, если нужно, они должны быть изучены. Эту задачу должны выполнить историки. Турция заявила, что всегда готова к этому. Пусть Армения откроет свои архивы. Пусть историки исследуют реальные документы", - добавил Кылычдароглу.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210426/ssha-1729961578.html

https://ria.ru/20210425/genotsid-1729833923.html

турция

сша

армения

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европарламент, кемаль кылычдароглу, всемирный совет церквей, госдума рф, джо байден, турция, сша, армения, в мире