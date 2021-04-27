Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/erdogan-1730168881.html
Оппозиция высмеяла Эрдогана за реакцию на признание США геноцида армян
Оппозиция высмеяла Эрдогана за реакцию на признание США геноцида армян
Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган не отреагировал должным... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:09
2021-04-27T16:52
европарламент
кемаль кылычдароглу
всемирный совет церквей
госдума рф
джо байден
турция
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:152:3118:1905_1920x0_80_0_0_142f042bc4156a30355da79f627a8583.jpg
АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джо Байдена.В субботу, 24 апреля, Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях."Это та точка, куда привела Турцию некомпетентная администрация. Байден заявил (о геноциде), после чего Эрдоган молчал три дня. Кто-то ждал, что Эрдоган в ответ зарычит как лев, и его все услышат. Но забудьте про льва - он заговорил, как кот. Печально, но это факт", - сказал Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.Он также напомнил, что ни один президент США до Байдена не называл события 1915 года геноцидом. "Почему это произошло сейчас? Он делает то, что считает необходимым в рамках своей внутренней политики. Нет смысла злиться на Байдена, лучше посмотрите на себя", - заявил лидер турецкой оппозиции, обвинив руководство страны в отсутствии внятной внешней политики."События 1915 года болезненны, и, если нужно, они должны быть изучены. Эту задачу должны выполнить историки. Турция заявила, что всегда готова к этому. Пусть Армения откроет свои архивы. Пусть историки исследуют реальные документы", - добавил Кылычдароглу.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20210426/ssha-1729961578.html
https://ria.ru/20210425/genotsid-1729833923.html
турция
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e37362d8d88f811548147a32d2b40be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, кемаль кылычдароглу, всемирный совет церквей, госдума рф, джо байден, турция, сша, армения, в мире

Оппозиция высмеяла Эрдогана за реакцию на признание США геноцида армян

16:09 27.04.2021 (обновлено: 16:52 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент страны Тайип Эрдоган не отреагировал должным образом на признание геноцида армян со стороны президента США Джо Байдена.
В субботу, 24 апреля, Байден официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершённые в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двухсторонних отношениях.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 12:41
В Кремле оценили признание США геноцида армян
"Это та точка, куда привела Турцию некомпетентная администрация. Байден заявил (о геноциде), после чего Эрдоган молчал три дня. Кто-то ждал, что Эрдоган в ответ зарычит как лев, и его все услышат. Но забудьте про льва - он заговорил, как кот. Печально, но это факт", - сказал Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.
Он также напомнил, что ни один президент США до Байдена не называл события 1915 года геноцидом. "Почему это произошло сейчас? Он делает то, что считает необходимым в рамках своей внутренней политики. Нет смысла злиться на Байдена, лучше посмотрите на себя", - заявил лидер турецкой оппозиции, обвинив руководство страны в отсутствии внятной внешней политики.
"События 1915 года болезненны, и, если нужно, они должны быть изучены. Эту задачу должны выполнить историки. Турция заявила, что всегда готова к этому. Пусть Армения откроет свои архивы. Пусть историки исследуют реальные документы", - добавил Кылычдароглу.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 11:03
Пушков предрек Турции "бурю в стакане" из-за признания геноцида армян
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
 
ЕвропарламентКемаль КылычдароглуВсемирный совет церквейГосдума РФДжо БайденТурцияСШААрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния