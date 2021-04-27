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Россия в 2020 году установила рекорд по несырьевому экспорту в Китай
Россия в 2020 году установила рекорд по несырьевому экспорту в Китай
Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай достиг в 2020 году 16,3 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем в 2019 году. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:59
2021-04-27T10:59
2021-04-27T10:59
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МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай достиг в 2020 году 16,3 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем в 2019 году. Этот исторический рекорд России удалось достичь, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сообщили в организации "Национальные приоритеты".Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров: муку, макаронные изделия, гранолу, БАДы и др. В 2020 году значительно возросли поставки говядины, рапса, мяса птицы, подсолнечного масла и сладостей. В прошлом году Россия экспортировала в Китай более 80 тысяч тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году.Согласно показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. А к 2024 году страны договорились достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Для этого, по мнению экспертов, необходимо открывать новые ниши и возрождать логистические маршруты, многие из которых сейчас закрыты.
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россия, китай, экономика
МОСКВА, 27 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Российский несырьевой неэнергетический экспорт в Китай достиг в 2020 году 16,3 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем в 2019 году.
Этот исторический рекорд России удалось достичь, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, сообщили в организации "Национальные приоритеты".
Россия экспортирует в Китай большое количество продовольственных товаров: муку, макаронные изделия, гранолу, БАДы и др. В 2020 году значительно возросли поставки говядины, рапса, мяса птицы, подсолнечного масла и сладостей. В прошлом году Россия экспортировала в Китай более 80 тысяч тонн сладостей, что на 21% больше, чем в 2019 году.
Согласно показателям нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. А к 2024 году страны договорились достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. Для этого, по мнению экспертов, необходимо открывать новые ниши и возрождать логистические маршруты, многие из которых сейчас закрыты.