https://ria.ru/20210427/ekspertiza-1730229470.html

В России проверят образцы закупленной Словакией партии "Спутника V"

В России проверят образцы закупленной Словакией партии "Спутника V"

Российская сторона возьмет на один месяц для экспертизы 600 доз закупленной Словакией вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил во вторник минздрав... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T23:14

2021-04-27T23:14

2021-04-27T23:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. Российская сторона возьмет на один месяц для экспертизы 600 доз закупленной Словакией вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил во вторник минздрав республики."Российская сторона возьмет в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины "Спутник" (поступившей в республику 1 марта). Окончательное решение об использовании российской вакцины в Словакии будет принято по окончании данного контроля", - говорится в сообщении.По данным минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии получили первую прививку 1,035 миллиона человек, вторую - 436,4 тысячи человек.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html

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