https://ria.ru/20210427/donbass-1730116593.html

В Кремле назвали единственный правильный шаг для Киева по Донбассу

В Кремле назвали единственный правильный шаг для Киева по Донбассу

Прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений — единственный правильный шаг для украинских властей, убеждены в Кремле. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:12

2021-04-27T12:12

2021-04-27T14:14

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владимир зеленский

владимир путин

москва

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донецкая народная республика

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киев

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений — единственный правильный шаг для украинских властей, убеждены в Кремле.Отвечая на вопрос журналистов, начались ли контакты между Москвой и Киевом по поводу подготовки встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо конкретных предложениях украинской стороны."Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае предстоит прояснить много деталей", — отметил он.Песков напомнил, что темой встречи двух лидеров может стать только восстановление контактов Москвы и Киева."Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — заявил он.При этом он добавил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.На прошлой неделе в видеообращении Зеленский предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять президента Украины в Москве в любое время.Накануне Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча двух глав государств состоится и он уже поручил руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку заняться ее подготовкой.Напряженность в зоне конфликта в Донбассе усилилась в последние несколько месяцев. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также пояснили, что не собираются ни на кого нападать.

https://ria.ru/20210426/kravchuk-1730042732.html

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1730057559.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/donbass-1730078367.html

россия

москва

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, киев, в мире