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В Кремле назвали единственный правильный шаг для Киева по Донбассу
В Кремле назвали единственный правильный шаг для Киева по Донбассу
Прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений — единственный правильный шаг для украинских властей, убеждены в Кремле. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:12
2021-04-27T14:14
россия
владимир зеленский
владимир путин
москва
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий песков
киев
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений — единственный правильный шаг для украинских властей, убеждены в Кремле.Отвечая на вопрос журналистов, начались ли контакты между Москвой и Киевом по поводу подготовки встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо конкретных предложениях украинской стороны."Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае предстоит прояснить много деталей", — отметил он.Песков напомнил, что темой встречи двух лидеров может стать только восстановление контактов Москвы и Киева."Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — заявил он.При этом он добавил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.На прошлой неделе в видеообращении Зеленский предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять президента Украины в Москве в любое время.Накануне Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча двух глав государств состоится и он уже поручил руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку заняться ее подготовкой.Напряженность в зоне конфликта в Донбассе усилилась в последние несколько месяцев. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также пояснили, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210426/kravchuk-1730042732.html
https://ria.ru/20210426/vstrecha-1730057559.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/donbass-1730078367.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, москва, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, киев, в мире

В Кремле назвали единственный правильный шаг для Киева по Донбассу

12:12 27.04.2021 (обновлено: 14:14 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прямой диалог с ДНР и ЛНР и выполнение Минских соглашений — единственный правильный шаг для украинских властей, убеждены в Кремле.
Отвечая на вопрос журналистов, начались ли контакты между Москвой и Киевом по поводу подготовки встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо конкретных предложениях украинской стороны.
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"Если мы правильно поняли, президент Украины именно говорил о том, что Донбасс надо обсуждать, для этого нужна встреча. Это не совсем коррелирует с представлением президента России о наполнении этих контактов. В любом случае предстоит прояснить много деталей", — отметил он.
Песков напомнил, что темой встречи двух лидеров может стать только восстановление контактов Москвы и Киева.
"Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога, что такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений. То есть такой диалог не может осуществляться исходя из цели поиска урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", — заявил он.
При этом он добавил, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
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На прошлой неделе в видеообращении Зеленский предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять президента Украины в Москве в любое время.
Накануне Зеленский заявил, что все идет к тому, что встреча двух глав государств состоится и он уже поручил руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку заняться ее подготовкой.
Напряженность в зоне конфликта в Донбассе усилилась в последние несколько месяцев. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также пояснили, что не собираются ни на кого нападать.
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РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковКиевВ мире
 
 
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