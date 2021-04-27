https://ria.ru/20210427/dollar-1730088985.html
Bloomberg: доля российского экспорта в долларах сократилась ниже 50%
Bloomberg: доля российского экспорта в долларах сократилась ниже 50%
Доля доллара в структуре экспортных доходов в четвертом квартале упала ниже 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:36
2021-04-27T09:36
2021-04-27T11:05
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Доля доллара в структуре экспортных доходов в четвертом квартале упала ниже 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ.Отмечается, что на это повлияла торговля с Китаем, более трех четвертей которой проводится в евро. Доля единой валюты в объеме экспорта выросла более чем на десять пунктов — до 36%.Российские власти неоднократно указывали, что Вашингтон своей санкционной политикой подрывает доверие к доллару и подталкивает Москву отказываться от покупки американского госдолга и увеличивать объемы внешней торговли в других валютах.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, США используют доллар не просто вопреки нормам международного права, а для уничтожения всей системы международных отношений.При этом Москва подчеркивала, что политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение американской валюты: речь идет о создании экономически выгодных условий для других денежных единиц.
https://ria.ru/20210425/rubl-1729871770.html
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