Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/dialog-1730211065.html
Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге
Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T19:56
2021-04-27T19:56
россия
воздушно-космические силы россии
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155086/42/1550864271_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_38db41b6ad19e0fbcc447a182e4bb695.jpg
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства региона.Во вторник Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Послание президента: взгляд из регионов"."Губернатор отметил: в Самарской области вся работа ведется в диалоге с людьми… Дмитрий Азаров отметил, что регион готов масштабировать удачные практики и поделился наработанным опытом, в частности, прямого общения главы региона со старшими по многоквартирным домам", - приводятся в сообщении слова губернатора.По данным пресс-службы, в первой встрече губернатора со старшими по домам в режиме ВКС (видеоконференцсвязь – ред.) участвовало более 10 тысяч общественников. "Дальше мы поняли, что желающих очень много, и стали работать по конкретным территориям – городам и районам. Это как раз возможность дойти до проблем каждого дома, каждого двора, каждой улицы. И эту практику я буду продолжать. И буду рад, если она станет полезной для моих коллег", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что исходя из повседневных потребностей человека строилась и работа над стратегией лидерства Самарской области до 2030 года, в ее основу легло более 950 тысяч предложений жителей. "Абсолютно согласен с президентом (РФ – ред.) – открытость в работе власти является сегодня требованием дня. На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому", - считает Азаров.По данным пресс-службы, участники круглого стола отметили, что президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. По словам Азарова, уже спустя неделю после послания в Самарской области пройдет масштабный форум на эту тему - "Проектирование госуправления 4.0".Глава региона также рассказал участникам круглого стола о проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы и могут быть реализованы с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. По информации пресс-службы, власти Самарской области активно работают над увеличением доходов регионального бюджета, а также ведут системную работу по сокращению госдолга, сформированного в предыдущие годы. Как следствие, регион сможет воспользоваться инфраструктурными кредитами.
https://ria.ru/20210423/samara-1729700731.html
https://ria.ru/20210405/toser-1604361828.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/42/1550864271_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_5ca93dc43350f1999b74d5fd16e4a88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область

Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге

19:56 27.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Послание президента: взгляд из регионов".
"Губернатор отметил: в Самарской области вся работа ведется в диалоге с людьми… Дмитрий Азаров отметил, что регион готов масштабировать удачные практики и поделился наработанным опытом, в частности, прямого общения главы региона со старшими по многоквартирным домам", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным пресс-службы, в первой встрече губернатора со старшими по домам в режиме ВКС (видеоконференцсвязь – ред.) участвовало более 10 тысяч общественников. "Дальше мы поняли, что желающих очень много, и стали работать по конкретным территориям – городам и районам. Это как раз возможность дойти до проблем каждого дома, каждого двора, каждой улицы. И эту практику я буду продолжать. И буду рад, если она станет полезной для моих коллег", - цитирует Азарова пресс-служба.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 18:50
Матыцин и Азаров обсудили инвестиции в спортобъекты Самарской области
Отмечается, что исходя из повседневных потребностей человека строилась и работа над стратегией лидерства Самарской области до 2030 года, в ее основу легло более 950 тысяч предложений жителей. "Абсолютно согласен с президентом (РФ – ред.) – открытость в работе власти является сегодня требованием дня. На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому", - считает Азаров.
По данным пресс-службы, участники круглого стола отметили, что президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. По словам Азарова, уже спустя неделю после послания в Самарской области пройдет масштабный форум на эту тему - "Проектирование госуправления 4.0".
Глава региона также рассказал участникам круглого стола о проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы и могут быть реализованы с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. По информации пресс-службы, власти Самарской области активно работают над увеличением доходов регионального бюджета, а также ведут системную работу по сокращению госдолга, сформированного в предыдущие годы. Как следствие, регион сможет воспользоваться инфраструктурными кредитами.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 20:53
Самарский губернатор и глава Минэкономразвития обсудили развитие ТОСЭР
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинДмитрий АзаровСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния