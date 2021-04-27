https://ria.ru/20210427/dialog-1730211065.html

Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге

Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:56

2021-04-27T19:56

2021-04-27T19:56

россия

воздушно-космические силы россии

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства региона.Во вторник Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Послание президента: взгляд из регионов"."Губернатор отметил: в Самарской области вся работа ведется в диалоге с людьми… Дмитрий Азаров отметил, что регион готов масштабировать удачные практики и поделился наработанным опытом, в частности, прямого общения главы региона со старшими по многоквартирным домам", - приводятся в сообщении слова губернатора.По данным пресс-службы, в первой встрече губернатора со старшими по домам в режиме ВКС (видеоконференцсвязь – ред.) участвовало более 10 тысяч общественников. "Дальше мы поняли, что желающих очень много, и стали работать по конкретным территориям – городам и районам. Это как раз возможность дойти до проблем каждого дома, каждого двора, каждой улицы. И эту практику я буду продолжать. И буду рад, если она станет полезной для моих коллег", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что исходя из повседневных потребностей человека строилась и работа над стратегией лидерства Самарской области до 2030 года, в ее основу легло более 950 тысяч предложений жителей. "Абсолютно согласен с президентом (РФ – ред.) – открытость в работе власти является сегодня требованием дня. На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому", - считает Азаров.По данным пресс-службы, участники круглого стола отметили, что президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. По словам Азарова, уже спустя неделю после послания в Самарской области пройдет масштабный форум на эту тему - "Проектирование госуправления 4.0".Глава региона также рассказал участникам круглого стола о проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы и могут быть реализованы с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. По информации пресс-службы, власти Самарской области активно работают над увеличением доходов регионального бюджета, а также ведут системную работу по сокращению госдолга, сформированного в предыдущие годы. Как следствие, регион сможет воспользоваться инфраструктурными кредитами.

https://ria.ru/20210423/samara-1729700731.html

https://ria.ru/20210405/toser-1604361828.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область