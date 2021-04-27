Самарский губернатор рассказал о проектах, построенных на диалоге
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился с коллегами успешными проектами, построенными на диалоге с людьми, сообщает пресс-служба правительства региона.
Во вторник Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Послание президента: взгляд из регионов".
"Губернатор отметил: в Самарской области вся работа ведется в диалоге с людьми… Дмитрий Азаров отметил, что регион готов масштабировать удачные практики и поделился наработанным опытом, в частности, прямого общения главы региона со старшими по многоквартирным домам", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным пресс-службы, в первой встрече губернатора со старшими по домам в режиме ВКС (видеоконференцсвязь – ред.) участвовало более 10 тысяч общественников. "Дальше мы поняли, что желающих очень много, и стали работать по конкретным территориям – городам и районам. Это как раз возможность дойти до проблем каждого дома, каждого двора, каждой улицы. И эту практику я буду продолжать. И буду рад, если она станет полезной для моих коллег", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что исходя из повседневных потребностей человека строилась и работа над стратегией лидерства Самарской области до 2030 года, в ее основу легло более 950 тысяч предложений жителей. "Абсолютно согласен с президентом (РФ – ред.) – открытость в работе власти является сегодня требованием дня. На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому", - считает Азаров.
По данным пресс-службы, участники круглого стола отметили, что президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в основе всех управленческих процессов должна быть человекоцентричность. По словам Азарова, уже спустя неделю после послания в Самарской области пройдет масштабный форум на эту тему - "Проектирование госуправления 4.0".
Глава региона также рассказал участникам круглого стола о проектах, которые уже проработаны и экономически обоснованы и могут быть реализованы с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. По информации пресс-службы, власти Самарской области активно работают над увеличением доходов регионального бюджета, а также ведут системную работу по сокращению госдолга, сформированного в предыдущие годы. Как следствие, регион сможет воспользоваться инфраструктурными кредитами.