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Из больницы выписали 12 детей, отравившихся хлором в Пензенской области
Из больницы выписали 12 детей, отравившихся хлором в Пензенской области
Врачи выписали 12 детей, госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Пензенской области, восемь остаются в больницах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:56
2021-04-27T15:56
следственный комитет россии (ск рф)
нижний ломов
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи выписали 12 детей, госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Пензенской области, восемь остаются в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее сообщалось, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 8-17 лет получил отравление хлором, 20 детей находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый замдиректора спортшколы задержан. По предварительным данным, он был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещения бассейна."Из (больницы) Нижнего Ломова выписаны все. В пензенских больницах остаются трое детей в Захарьина (клиническая больница №6) в отделении токсикологии, пять в педиатрии в Филатова (областная детская больница), состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.
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следственный комитет россии (ск рф), нижний ломов, пензенская область, происшествия

Из больницы выписали 12 детей, отравившихся хлором в Пензенской области

15:56 27.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи выписали 12 детей, госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Пензенской области, восемь остаются в больницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее сообщалось, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 8-17 лет получил отравление хлором, 20 детей находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый замдиректора спортшколы задержан. По предварительным данным, он был пьян на рабочем месте и влил кислоту в емкость фильтровального оборудования с хлором, который испарился и через вентиляцию попал в воздух помещения бассейна.
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"Из (больницы) Нижнего Ломова выписаны все. В пензенских больницах остаются трое детей в Захарьина (клиническая больница №6) в отделении токсикологии, пять в педиатрии в Филатова (областная детская больница), состояние удовлетворительное, чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний ЛомовПензенская областьПроисшествия
 
 
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