https://ria.ru/20210427/degtyarev-1730074172.html
Дегтярев пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам
Дегтярев пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев завел аккаунт в TikTok, он показал в нем ситуацию с одним из автобусных маршрутов и отметил плохое отношение... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T04:32
2021-04-27T04:32
2021-04-27T05:16
михаил дегтярев
хабаровский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев завел аккаунт в TikTok, он показал в нем ситуацию с одним из автобусных маршрутов и отметил плохое отношение к пассажирам.В TikTok он уже опубликовал видео. На нем Дегтярев утром пришел на автобусную остановку в селе Гаровка и спросил ожидающих, плохо ли ходит 123-й автобус. Один из пассажиров сказал, что вчера последний по расписанию не пришел."Я решил с вами подождать, потом вызвать сюда парочку чиновников… Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и минтранс, доколе такое отношение скотское будет к людям", - сказал Дегтярев на видео.Он отметил, что автобусов на маршруте мало, они все "набиты битком".
https://ria.ru/20210414/degtyarev-1728205029.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
завел аккаунт в TikTok
, он показал в нем ситуацию с одним из автобусных маршрутов и отметил плохое отношение к пассажирам.
"Ко мне часто обращаются с вопросами, почему меня нет в TikTok, ведь там сейчас вся молодежь. Поэтому я завел аккаунт в этой соцсети… Сразу говорю: приколов и флешмобов не будет. Только рассказы о жизни нашего края и о моих рабочих буднях", - рассказал Дегтярев во вторник в своем аккаунте в Instagram.
В TikTok он уже опубликовал видео. На нем Дегтярев утром пришел на автобусную остановку в селе Гаровка и спросил ожидающих, плохо ли ходит 123-й автобус. Один из пассажиров сказал, что вчера последний по расписанию не пришел.
"Я решил с вами подождать, потом вызвать сюда парочку чиновников… Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и минтранс, доколе такое отношение скотское будет к людям", - сказал Дегтярев на видео.
Он отметил, что автобусов на маршруте мало, они все "набиты битком".