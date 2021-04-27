https://ria.ru/20210427/degtyarev-1730074172.html

Дегтярев пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам

Дегтярев пожаловался на "скотское" отношение к пассажирам

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев завел аккаунт в TikTok, он показал в нем ситуацию с одним из автобусных маршрутов и отметил плохое отношение... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T04:32

2021-04-27T04:32

2021-04-27T05:16

михаил дегтярев

хабаровский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев завел аккаунт в TikTok, он показал в нем ситуацию с одним из автобусных маршрутов и отметил плохое отношение к пассажирам.В TikTok он уже опубликовал видео. На нем Дегтярев утром пришел на автобусную остановку в селе Гаровка и спросил ожидающих, плохо ли ходит 123-й автобус. Один из пассажиров сказал, что вчера последний по расписанию не пришел."Я решил с вами подождать, потом вызвать сюда парочку чиновников… Хочу спросить и местную администрацию, и владельцев автобусов и маршрута, и минтранс, доколе такое отношение скотское будет к людям", - сказал Дегтярев на видео.Он отметил, что автобусов на маршруте мало, они все "набиты битком".

https://ria.ru/20210414/degtyarev-1728205029.html

хабаровский край

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михаил дегтярев, хабаровский край, общество