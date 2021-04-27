https://ria.ru/20210427/chernobyl-1730014907.html

Смертельный список: почему чернобыльцам не платят за вред здоровью

Смертельный список: почему чернобыльцам не платят за вред здоровью

Спустя 35 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС из 200 тысяч ликвидаторов в живых осталось чуть больше половины. Почти у всех — тяжелые болезни и досрочный... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

чернобыльская аэс

самарская область

брянская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/41/1494024195_0:372:2960:2037_1920x0_80_0_0_d5acf3623172b4d330c1753bfcc37c5f.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Спустя 35 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС из 200 тысяч ликвидаторов в живых осталось чуть больше половины. Почти у всех — тяжелые болезни и досрочный выход на пенсию. Однако далеко не каждому удается доказать, что это последствия радиации, и получить законные льготы."В обед курили, вечером хоронили" В ночь на 26 апреля 18-летнего солдата-срочника Владимира Авдонина подняли по боевой тревоге. Ничего не объясняя, приказали везти офицеров из Брянской области в Чернобыль. С собой — полный боекомплект и химзащита. О том, зачем это нужно, — ни слова. Уже на месте он увидел черный дым разрушенного реактора. Голову пронзила острая боль, во рту появился привкус металла.Первая командировка продлилась около трех недель. Сначала он вывозил людей из Припяти. После того как местных выселили, Авдонина несколько раз отправляли патрулировать город и ловить мародеров.День за днем приступы головной боли и головокружения усиливались, из носа и ушей шла кровь. Не раз он терял сознание прямо в дороге, попадал в аварии. Его снова сажали за руль.Сейчас ему 53, передвигается в инвалидном кресле. Кости рассыпаются от остеопороза, две трети желудка удалили, в сердце установлен стент. Из-за энцефалопатии головного мозга — провалы в памяти.Однако врачи не считают, что эти болезни — следствие радиационного воздействия в Чернобыле. Поэтому Авдонин не может рассчитывать на положенные ликвидаторам по закону дополнительные выплаты по возмещению вреда здоровью."Говорят, будет онкология — приходи. А зачем мне эти деньги, когда доктора уже вынесут смертельный приговор?" — замечает он. После армии Авдонин много лет проработал на РЖД электромонтером. Первые годы по возвращении из Чернобыля по больницам не ходил. Однако с возрастом организм все равно дал сбой, и в итоге его уволили по состоянию здоровья. Сейчас почти половину пенсии, которая составляет 25 тысяч рублей, он тратит на лекарства. Бесплатно выдают далеко не все препараты.По словам президента Общероссийского объединения "Союз "Чернобыль" России" Вячеслава Гришина, случай Авдонина — не редкость."Некоторые, вернувшись оттуда, далеко не сразу обратились к врачам, игнорировали медицинские обследования, — поясняет он. — Кто-то не хотел мириться с недомоганиями, кто-то боялся потерять работу из-за официального статуса инвалида. А потом в какой-то момент болезнь резко дала о себе знать"."Приоритеты сместились"Ежегодно медико-экспертные комиссии по всей России рассматривают около двух тысяч заявлений чернобыльцев. Установление причинно-следственной связи заболеваний с радиацией дает бывшим ликвидаторам право на ежемесячные выплаты. В зависимости от группы инвалидности начисляют по 20-30 тысяч рублей к пенсии. В половине случаев чернобыльцы получают отказ. Если дело доходит до суда, он, как правило, встает на сторону экспертов.В 1990-е практически все болезни ликвидаторов автоматически связывали с облучением. В нулевые появился четкий перечень заболеваний, обусловленных радиацией. Как отмечает Вячеслав Гришин, список с годами сокращался. Последний раз его корректировали в 2004-м постановлением правительства № 592. Осталось всего шесть наименований: лучевые болезни и новообразования. Сегодня доказать, что здоровье подорвано в Чернобыле, очень трудно."Поначалу компенсации платили всем, как участникам войны, — объясняет Гришин. — Стоило показать удостоверение — и в больницах без очереди принимали, и лекарства бесплатно выдавали, и в санатории отправляли. Но тогда нам сильно помогало то, что среди чиновников были сами ликвидаторы. Например, председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, его замы Геннадий Ведерников и Иван Силаев. Однако постепенно приходили новые управленцы, появились другие проблемы, и приоритеты сместились".С этим согласны и председатели региональных отделений организации "Союз "Чернобыль" России".Он обращает внимание на нехватку узких специалистов, которые занимаются именно чернобыльцами. Гайнуллин уверен: врачи не всегда заполняют документы правильно и не дают достаточной информации для положительного решения медико-экспертного совета.Есть и другая проблема: ликвидаторов лишают права на льготы при повторной комиссии."Раньше по закону "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" практически всем подтверждали связь с аварией, — поясняет председатель профсоюза в Самарской области Альбина Петрова. — Теперь люди остаются ни с чем".Сказали, что "еще рано"Семидесятиоднолетний Мансаф Карачурин работал в Чернобыле бульдозеристом с октября по ноябрь 1986-го. Участвовал в дезактивации, убирал радиоактивный мусор, в том числе и возле четвертого реактора. Много раз был на самой станции."Вот уж 35 лет как головные боли не проходят, суставы болят, правая нога вообще отказывает, — говорит Карачурин. — Но доплачивают мне всего две с половиной тысячи рублей в месяц".Бывший ликвидатор не может доказать, что заболевания вызваны радиацией. Даже группу инвалидности он не получил.По его словам, он отправлял запрос в архив о подтверждении перенесенной лучевой болезни. Ответ так и не пришел."Разве они еще не померли?""В 1987-м нас от военкомата отправили как военнообязанных, — вспоминает Петр Жалмин из Самарской области. — Мы не знали, что едем в Чернобыль. Сказали, на сборы. Там занимались дегазацией в километровой зоне от реактора. Зимой снег расчищали".Жалмину сейчас 71. Несколько лет назад он подавал документы в медицинскую экспертную комиссию, но получил отказ.У Жалмина рак третьей стадии, перенесенный инфаркт и шунтирование. Вновь обращаться в комиссию он не видит смысла, потому что жить осталось недолго. Миллиарды в объеме По оценкам Вячеслава Гришина, из 200 тысяч российских ликвидаторов в живых осталось 120 тысяч. Установить причинно-следственную связь болезней и радиации не могут примерно 50 тысяч человек.Гришин уверен: это из-за того, что бюджетные средства пытаются экономить на чернобыльцах. В Министерстве финансов РИА Новости заверили, что деньги для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС выделяют "в полном объеме, в соответствии с запрашиваемой потребностью".В Минтруде сообщили, что на компенсации ежегодно направляют свыше десяти миллиардов рублей из федерального бюджета. Кроме того, чернобыльцы получают региональные выплаты — около девяти миллиардов. На вопрос о том, сокращали ли эти суммы в последние годы, чиновники не ответили.Председатель Московского межведомственного экспертного совета по установлению причинной связи заболеваний Андрей Бушманов признает — отказывать людям, прошедшим чернобыльскую катастрофу, морально всегда тяжело.При этом он отмечает: бывает, что комиссия выходит за рамки официального перечня и утверждает право на льготы ликвидаторам с другими диагнозами. Все зависит от того, когда начала развиваться болезнь, и от полученной дозы радиации. В среднем у тех, кто работал в Чернобыле в 1986-м, она составляет 150-160 миллизивертов. При меньшем значении что-то доказать вряд ли получится.По словам Вячеслава Гришина, чем детальнее история болезни, тем лучше. Должна быть вся информация о состоянии здоровья до аварии, после выезда из Чернобыля и в последующие годы.Большинство оставшихся в живых ликвидаторов сегодня на пенсии. Почти у всех в 50-60 — тяжелые заболевания. Жить и работать, как сверстники, они не могут. Для многих из тех, кто спасал мир от катастрофы, дополнительные выплаты — вовсе не обеспеченная старость. Это шанс протянуть еще несколько лет.

https://ria.ru/20210423/chernobyl-1729530729.html

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729689403.html

самарская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, самарская область, брянская область, общество