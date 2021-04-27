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Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде
Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде
По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде,... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:31
2021-04-27T15:33
умер президент чада идрис деби
идрис деби
чад
в мире
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РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что в результате протестов появились жертвы."Четыре человека погибли, 23 пострадали во время протестов в Чаде", - сообщил источник.Утром во вторник в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. 68-летний лидер получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Армия Чада несколько лет ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.
https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/chad-1729220600.html
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умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире

Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде

15:31 27.04.2021 (обновлено: 15:33 27.04.2021)
 
© REUTERS / StringerТанк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене
Танк на улице в районе президентского дворца в столице Чада Нджамене - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© REUTERS / Stringer
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РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что в результате протестов появились жертвы.
"Четыре человека погибли, 23 пострадали во время протестов в Чаде", - сообщил источник.
Утром во вторник в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 23:18
В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. 68-летний лидер получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Армия Чада несколько лет ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.
Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 11:16
Чад узнал имя нового лидера после убийства многолетнего президента
 
Умер президент Чада Идрис ДебиИдрис ДебиЧадВ мире
 
 
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