https://ria.ru/20210427/chad-1730161649.html

Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде

Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде

По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:31

2021-04-27T15:31

2021-04-27T15:33

умер президент чада идрис деби

идрис деби

чад

в мире

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РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что в результате протестов появились жертвы."Четыре человека погибли, 23 пострадали во время протестов в Чаде", - сообщил источник.Утром во вторник в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. 68-летний лидер получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Армия Чада несколько лет ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.

https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/chad-1729220600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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