Источник сообщил о гибели четырех человек во время протестов в Чаде
15:31 27.04.2021 (обновлено: 15:33 27.04.2021)
РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, 23 пострадали в результате столкновений протестующих против Переходного военного совета с силами безопасности в Чаде, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что в результате протестов появились жертвы.
"Четыре человека погибли, 23 пострадали во время протестов в Чаде", - сообщил источник.
Утром во вторник в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требовали передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.
24 апреля, 23:18В Чаде повстанцы готовы к переговорам с властями
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. 68-летний лидер получил огнестрельные ранения, находясь на линии фронта в сотнях километров к северу от столицы, где армия вела бои с мятежниками. Армия Чада несколько лет ведет бои с повстанческой группировкой "Фронт перемен и согласия" в районе ливийской границы.
Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.