https://ria.ru/20210427/chad-1730107336.html
Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
Жертвы появились в результате протестов против Переходного военного совета в столице Чада Нджамене, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:26
2021-04-27T11:26
2021-04-27T11:26
умер президент чада идрис деби
идрис деби
чад
в мире
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РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. Жертвы появились в результате протестов против Переходного военного совета в столице Чада Нджамене, сообщили РИА Новости очевидцы.Утром в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требуют передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.По данным издания Al Wihda, в Нджамене в ходе протестов получил огнестрельное ранение местный художник. Протесты также прошли во втором самом крупном городе Чада Мунду - там на демонстрации был убит молодой человек.Ранее министерство общественной безопасности Чада запретило несанкционированные шествия и демонстрации из опасений нарушения порядка.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.
https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/chad-1729113258.html
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умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире
РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. Жертвы появились в результате протестов против Переходного военного совета в столице Чада Нджамене, сообщили РИА Новости очевидцы.
Утром в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требуют передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.
По данным издания Al Wihda
, в Нджамене в ходе протестов получил огнестрельное ранение местный художник. Протесты также прошли во втором самом крупном городе Чада Мунду - там на демонстрации был убит молодой человек.
Ранее министерство общественной безопасности Чада запретило несанкционированные шествия и демонстрации из опасений нарушения порядка.
Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби
, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.
Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.