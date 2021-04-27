https://ria.ru/20210427/chad-1730107336.html

Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада

Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада

Жертвы появились в результате протестов против Переходного военного совета в столице Чада Нджамене, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:26

2021-04-27T11:26

2021-04-27T11:26

умер президент чада идрис деби

идрис деби

чад

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729215603_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cfd96c9ae44cf0c22107592c59fb389.jpg

РАБАТ, 27 апр - РИА Новости. Жертвы появились в результате протестов против Переходного военного совета в столице Чада Нджамене, сообщили РИА Новости очевидцы.Утром в столице Чада вспыхнули протесты. Демонстранты требуют передачи власти гражданским лицам и роспуска военного совета. Местное издание Al Wihda отмечает, что демонстранты вышли на улицы ряда районов столицы после призывов оппозиции и гражданского общества. Некоторые из протестующих жгли шины, другие свистели, идя с плакатами в руках. По словам очевидцев, на плакатах лозунги "Нет монархии в Чаде" и "Нет Франции". В одном из районов протестующие перекрыли дороги. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые жгли покрышки. В район прибыли подкрепления полиции.По данным издания Al Wihda, в Нджамене в ходе протестов получил огнестрельное ранение местный художник. Протесты также прошли во втором самом крупном городе Чада Мунду - там на демонстрации был убит молодой человек.Ранее министерство общественной безопасности Чада запретило несанкционированные шествия и демонстрации из опасений нарушения порядка.Военные Чада 20 апреля сообщили о кончине президента страны, 68-летнего Идриса Деби, который находился у власти с 1990 года. По данным источника РИА Новости, переизбравшийся на шестой срок Деби был серьезно ранен в столкновениях между армией и повстанцами на севере страны и скончался в больнице от полученных ранений.Военные заявили, что переходный период в стране продлится полтора года, парламент и правительство были распущены. По окончании переходного периода предполагается провести выборы.

https://ria.ru/20210424/chad-1729807028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/chad-1729113258.html

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер президент чада идрис деби, идрис деби, чад, в мире