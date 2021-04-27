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Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике
Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике в мае, если американскую... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T18:42
2021-04-27T18:43
россия
энтони блинкен
сергей лавров
арктический совет
джо байден
исландия
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике в мае, если американскую делегацию возглавит госсекретарь Энтони Блинкен, министр готов переговорить с ним.Лавров пояснил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся после инаугурации Джо Байдена, он и Блинкен "закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае"."Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий – через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить", - сказал министр."Я, учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании", - отметил Лавров.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, джо байден, исландия, сша, в мире

Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике

18:42 27.04.2021 (обновлено: 18:43 27.04.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике в мае, если американскую делегацию возглавит госсекретарь Энтони Блинкен, министр готов переговорить с ним.
Лавров пояснил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся после инаугурации Джо Байдена, он и Блинкен "закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае".
"Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий – через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить", - сказал министр.
"Я, учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании", - отметил Лавров.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 13:54
Лавров рассказал о реакции Москвы на предложение США о саммите с Россией
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровАрктический советДжо БайденИсландияСШАВ мире
 
 
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