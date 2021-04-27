https://ria.ru/20210427/blinken-1730200408.html

Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике

Лавров готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике в мае, если американскую... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T18:42

2021-04-27T18:42

2021-04-27T18:43

россия

энтони блинкен

сергей лавров

арктический совет

джо байден

исландия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что примет участие в министерской встрече Арктического совета в Рейкьявике в мае, если американскую делегацию возглавит госсекретарь Энтони Блинкен, министр готов переговорить с ним.Лавров пояснил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся после инаугурации Джо Байдена, он и Блинкен "закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае"."Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий – через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить", - сказал министр."Я, учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20210425/sammit-1729846333.html

россия

исландия

сша

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, арктический совет, джо байден, исландия, сша, в мире