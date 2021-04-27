https://ria.ru/20210427/bereza-1730165454.html

Москвичей предупредили о пике цветения одного из самых сильных аллергенов

Москвичей предупредили о пике цветения одного из самых сильных аллергенов

Пик цветения дерева-аллергена березы ожидается в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:51

2021-04-27T15:51

2021-04-27T15:55

москва

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик цветения дерева-аллергена березы ожидается в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Вслед за ольхой и орешником на озелененных территориях города распустились цветы клена. На данный момент фиксируется высокий уровень пыления этого дерева-аллергена. В активную стадию цветения вступила и береза. Пыльца этого дерева считается одним из самых сильных аллергенов. Пыление березы обычно продолжается 15-20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что есть и позитивная новость для горожан, страдающих сезонной аллергией. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки, которые снизят концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха."Общая доля берёзы в составе Зеленого фонда Москвы составляет порядка 11%. Клен продолжает занимать лидирующую позицию по распространенности на городских озелененных территориях, более 30% всех городских деревьев – это разные виды кленов. По данным Реестра зеленых насаждений, больше всего берез и кленов произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210417/allergiya-1728669879.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество