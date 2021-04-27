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Москвичей предупредили о пике цветения одного из самых сильных аллергенов
Москвичей предупредили о пике цветения одного из самых сильных аллергенов
Пик цветения дерева-аллергена березы ожидается в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:51
2021-04-27T15:55
москва
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик цветения дерева-аллергена березы ожидается в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Вслед за ольхой и орешником на озелененных территориях города распустились цветы клена. На данный момент фиксируется высокий уровень пыления этого дерева-аллергена. В активную стадию цветения вступила и береза. Пыльца этого дерева считается одним из самых сильных аллергенов. Пыление березы обычно продолжается 15-20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что есть и позитивная новость для горожан, страдающих сезонной аллергией. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки, которые снизят концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха."Общая доля берёзы в составе Зеленого фонда Москвы составляет порядка 11%. Клен продолжает занимать лидирующую позицию по распространенности на городских озелененных территориях, более 30% всех городских деревьев – это разные виды кленов. По данным Реестра зеленых насаждений, больше всего берез и кленов произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно", - добавили в пресс-службе.
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москва, общество

Москвичей предупредили о пике цветения одного из самых сильных аллергенов

15:51 27.04.2021 (обновлено: 15:55 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовЛистья и "сережки" березы
Листья и сережки березы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик цветения дерева-аллергена березы ожидается в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Вслед за ольхой и орешником на озелененных территориях города распустились цветы клена. На данный момент фиксируется высокий уровень пыления этого дерева-аллергена. В активную стадию цветения вступила и береза. Пыльца этого дерева считается одним из самых сильных аллергенов. Пыление березы обычно продолжается 15-20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что есть и позитивная новость для горожан, страдающих сезонной аллергией. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидаются продолжительные осадки, которые снизят концентрацию аллергенов, фактически вымыв пыльцу из воздуха.
"Общая доля берёзы в составе Зеленого фонда Москвы составляет порядка 11%. Клен продолжает занимать лидирующую позицию по распространенности на городских озелененных территориях, более 30% всех городских деревьев – это разные виды кленов. По данным Реестра зеленых насаждений, больше всего берез и кленов произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк, а также в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно", - добавили в пресс-службе.
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