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ЦБ разъяснил порядок работы банков на майских праздниках
ЦБ разъяснил порядок работы банков на майских праздниках
Российские банки и некредитные финансовые организации могут самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая, при этом они должны проинформировать своих... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:59
2021-04-27T16:59
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские банки и некредитные финансовые организации могут самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая, при этом они должны проинформировать своих клиентов об изменении графика, говорится в сообщении ЦБ.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки."Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни", - пишет регулятор.Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует финансовым организациям своевременно разместить эту информацию на сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.ЦБ отмечает, что должники обязаны платить по кредитам в срок, даже если срок исполнения обязательств приходится на нерабочие дни с 4 по 7 мая. При этом Банк России исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должников.
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россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков на майских праздниках

16:59 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские банки и некредитные финансовые организации могут самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая, при этом они должны проинформировать своих клиентов об изменении графика, говорится в сообщении ЦБ.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
"Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни", - пишет регулятор.
Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует финансовым организациям своевременно разместить эту информацию на сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.
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ЦБ отмечает, что должники обязаны платить по кредитам в срок, даже если срок исполнения обязательств приходится на нерабочие дни с 4 по 7 мая. При этом Банк России исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должников.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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