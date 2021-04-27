https://ria.ru/20210427/banki-1730179097.html

ЦБ разъяснил порядок работы банков на майских праздниках

ЦБ разъяснил порядок работы банков на майских праздниках

Российские банки и некредитные финансовые организации могут самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая, при этом они должны проинформировать своих... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:59

2021-04-27T16:59

2021-04-27T16:59

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские банки и некредитные финансовые организации могут самостоятельно определить режим работы с 4 по 7 мая, при этом они должны проинформировать своих клиентов об изменении графика, говорится в сообщении ЦБ.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки."Кредитным и некредитным финансовым организациям рекомендуется определить режим работы с 4 по 7 мая 2021 года самостоятельно с учетом интересов своих клиентов. В случае принятия решения о работе в указанные нерабочие дни кредитным и некредитным финансовым организациям необходимо соблюдать все требования законодательства, обязательные для соблюдения в рабочие дни", - пишет регулятор.Для информирования клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-сервисов Банк России рекомендует финансовым организациям своевременно разместить эту информацию на сайтах и в местах обслуживания клиентов, а также предоставлять ее потребителям и клиентам иным доступным способом.ЦБ отмечает, что должники обязаны платить по кредитам в срок, даже если срок исполнения обязательств приходится на нерабочие дни с 4 по 7 мая. При этом Банк России исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должников.

https://ria.ru/20210427/shkola-1730159741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика