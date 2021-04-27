Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/banda-1730174447.html
Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:41
2021-04-27T16:41
ирина волк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили более 1,3 тысячи аппаратов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительной информации, телефоны воровали девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. "Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды", - сказала Волк. Одна из девушек отвлекала жертву и закрывала собой вторую, которая вытаскивала смартфон.Волк добавила, что другие члены группы занимались разблокировкой украденной техники с последующим уничтожением информации и продажей на рынке, а организатор распределял прибыль между участниками.Отмечается, что во время обысков в местах проживания участников и на одном из московских рынков изъяли более 1,3 тысячи мобильных телефонов, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Против задержанных возбудили дело, трое арестованы, двое помещены под домашний арест."В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей", - добавила Волк.По ее словам, у следователей есть основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейские сейчас идентифицируют изъятую технику и устанавливают личности потерпевших.
https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html
https://ria.ru/20210309/krasnodar-1600415022.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина волк, происшествия

Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны

16:41 27.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили более 1,3 тысячи аппаратов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительной информации, телефоны воровали девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. "Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды", - сказала Волк. Одна из девушек отвлекала жертву и закрывала собой вторую, которая вытаскивала смартфон.
Группа Белята - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00Специальный репортаж
Подростковый террор. Кто стоит за молодежными бандами в Татарстане
Волк добавила, что другие члены группы занимались разблокировкой украденной техники с последующим уничтожением информации и продажей на рынке, а организатор распределял прибыль между участниками.
"В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы – 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников – жители Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в местах проживания участников и на одном из московских рынков изъяли более 1,3 тысячи мобильных телефонов, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Против задержанных возбудили дело, трое арестованы, двое помещены под домашний арест.
"В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей", - добавила Волк.
По ее словам, у следователей есть основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейские сейчас идентифицируют изъятую технику и устанавливают личности потерпевших.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 10:11
Житель Краснодара воровал телефоны во время мастер-классов по борьбе
 
Ирина ВолкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
00:41В ЛНР назвали число обстрелов со стороны ВСУ в апреле
Лента новостейМолния