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Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:41
2021-04-27T16:41
2021-04-27T16:41
ирина волк
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили более 1,3 тысячи аппаратов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По предварительной информации, телефоны воровали девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. "Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды", - сказала Волк. Одна из девушек отвлекала жертву и закрывала собой вторую, которая вытаскивала смартфон.Волк добавила, что другие члены группы занимались разблокировкой украденной техники с последующим уничтожением информации и продажей на рынке, а организатор распределял прибыль между участниками.Отмечается, что во время обысков в местах проживания участников и на одном из московских рынков изъяли более 1,3 тысячи мобильных телефонов, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Против задержанных возбудили дело, трое арестованы, двое помещены под домашний арест."В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей", - добавила Волк.По ее словам, у следователей есть основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейские сейчас идентифицируют изъятую технику и устанавливают личности потерпевших.
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ирина волк, происшествия
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Семидесятилетний пенсионер собрал и возглавил преступную группу подростков, которые крали дорогостоящие мобильные телефоны в московском метро, они похитили более 1,3 тысячи аппаратов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
По предварительной информации, телефоны воровали девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. "Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды", - сказала Волк. Одна из девушек отвлекала жертву и закрывала собой вторую, которая вытаскивала смартфон.
Волк добавила, что другие члены группы занимались разблокировкой украденной техники с последующим уничтожением информации и продажей на рынке, а организатор распределял прибыль между участниками.
"В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделения Росгвардии задержан предполагаемый лидер организованной группы – 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников – жители Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в местах проживания участников и на одном из московских рынков изъяли более 1,3 тысячи мобильных телефонов, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Против задержанных возбудили дело, трое арестованы, двое помещены под домашний арест.
"В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей", - добавила Волк.
По ее словам, у следователей есть основания полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейские сейчас идентифицируют изъятую технику и устанавливают личности потерпевших.