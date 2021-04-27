https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

"Вернем и не спросим Армению". Азербайджан взялся за коридор раздора

"Вернем и не спросим Армению". Азербайджан взялся за коридор раздора

Восстановление дорог и инфраструктуры — одно из условий перемирия в Нагорном Карабахе. Армения, Азербайджан и Россия, подписавшие договор о прекращении огня,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:00

2021-04-27T08:00

2021-04-27T07:59

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

евразийский экономический союз

мид азербайджана

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Восстановление дорог и инфраструктуры — одно из условий перемирия в Нагорном Карабахе. Армения, Азербайджан и Россия, подписавшие договор о прекращении огня, признали: транспорт — гарантия развития Закавказья. Строительство еще не началось, а регион снова раздирают споры. Ереван и Баку выясняют историческую принадлежность Сюникской области. Через нее пройдет главная артерия — Нахичеванская дорога. Приоткрытое ЗакавказьеВ советское время Нахичеванская сухопутная дорога пролегала через азербайджанский эксклав Нахичевань и армянский Масис, далее вела в Баку, а потом в Россию. После первой войны за Нагорный Карабах в девяностые годы маршрут заблокировали. Чтобы попасть в Нахичевань, азербайджанцы ехали через Иран и Турцию — получалось дольше и дороже. Непросто было и Еревану: прервалась прямая коммуникация с Россией. Обходные пути по Грузии и Ирану не отличались стабильностью. Транспортировка через Тегеран была недешевой, а Военно-Грузинская дорога из-за снегопадов зимой часто не работала. Все изменила вторая карабахская война. В ноябре Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали заявление о прекращении огня. Документ оговаривал и восстановление транспортного сообщения в Закавказье. Безопасность маршрутов взяла на себя Пограничная служба ФСБ России. В январе лидеры трех стран встретились в Москве, чтобы обсудить поствоенную ситуацию. Ильхам Алиев первым делом поднял вопрос о реконструкции дороги в Нахичевань. Но о сроках начала восстановительных работ не договорились. Никол Пашинян увязал этот вопрос с нерешенными гуманитарными проблемами. "Чувствительная и болезненная тема — она связана с военнопленными, пропавшими без вести, обменом телами погибших", — объяснил армянский премьер.Российская сторона поддержала проекты в Закавказье, связанные с возрождением транспортных коммуникаций. Столетние спорыЗатянувшаяся неопределенность вокруг Нахичеванской сухопутной дороги беспокоит Баку. А Ереван тревожит угроза безопасности. Дело в том, что маршрут проходит через Сюникскую область Армении, граничащую с Нагорным Карабахом. После войны вблизи Сюника появились азербайджанские посты, и местные жители забили тревогу. Вспомнили историю. В начале XX века Ереван и Баку воевали за территории, которые сейчас в составе Сюникской области. Азербайджанцы называли эти земли Зангезурскими и уже тогда рассматривали как сухопутный коридор в Нахичевань и Турцию. Армения воевала за Сюник, чтобы получить выход к иранской границе. Победу одержали армянские отряды, но в советский период там жили и азербайджанцы. Сейчас армяне опасаются, что Баку нацелен и на Сюникскую область, как и сто лет назад. Они хотели бы контролировать сухопутный коридор в Нахичевань. Азербайджанские власти ссылались на недавнее трехстороннее перемирие: в документе указано, что безопасность маршрута — в руках российских пограничников. Масла в огонь подлил и сам Алиев — заявил на прошлой неделе, что решит вопрос "при помощи силы, если Ереван не сделает это добровольно". "Зангезурский коридор отвечает нашим интересам. Но прокладка железной дороги, автодороги требует времени. Поэтому на реализацию проекта мобилизованы все силы. Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад", — пообещал Алиев. МИД Азербайджана пояснил, что высказывания президента не угрожают территориальной целостности Армении. Яйца вместо приветствияЗаявления Алиева о транспортных коммуникациях совпали с визитом Пашиняна в Сюник. Однако, как и в декабре, приняли его без радушия. Местные обвиняют премьера в военном поражении и выступают за его отставку. Зимой жители Сюника перекрыли трассу, и Пашинян вынужденно вернулся в Ереван. На этот раз ему удалось побывать в регионе, но кортеж встречали свистом и оскорблениями. Главе Службы госохраны Саркису Ованнисяну, который сопровождал премьера, даже порвали пиджак. Пашинян не скрывал возмущения и поручил правоохранителям привлечь нападавших к ответственности. При этом по соцсетям разлетелось его селфи с девочкой из Сюникского района. "Момент теплого приветствия", — прокомментировала фото Мане Геворкян, помощница премьер-министра. На обратном пути в Ереван кортеж закидали яйцами. Люди кричали и требовали отставки Пашиняна. Двадцать пятого апреля он подал отставку. Но это формальный шаг перед начавшейся в Армении предвыборной кампанией. До формирования нового парламента Пашинян останется исполняющим обязанности премьер-министра.Прямой путь и выгоды"Если отбросить эмоции, то нахичеваньская сухопутная дорога выгодна всем. Для Армении закончится транспортная изоляция. Ереван получит свободный доступ на рынки главного торгового партнера — России. Армянские производители сократят издержки на транспортировку грузов. Это сделает товары более конкурентоспособными не только в России, но и на рынках ЕАЭС", — рассуждает российский кавказовед Нурлан Гасымов. Он уверен, что Москве это тоже на руку: "У России нет прямого транспортного сообщения с Арменией. Это создает трудности не только в торговле, но и в переброске грузов на российскую базу в Гюмри. Восстановление маршрута через Нахичевань решит эту проблему". Нахичеваньская дорога открывает для России и сухопутный выход на Ближний Восток. Это выгодно для экономического, военно-технического и политического сотрудничества со странами региона. "Например, для поддержания российской базы Хмеймим вблизи сирийской Латакии сейчас используют воздушные и морские коммуникации. Это дорого и долго. Путь по земле — оптимальный вариант", — подчеркивает Гасымов. Торговля России с ближневосточными странами тоже в основном зависит от морских и воздушных перевозок. "Транспортировка идет через проливы Босфор и Дарданеллы. Но это самый оживленный маршрут в регионе, из-за чего даже Турция хочет строить дополнительный канал. Нахичеваньская дорога разгрузит море и увеличит объемы продаж", — поясняет кавказовед.В выигрыше и Азербайджан с Турцией, считает Гасымов: "У обеих стран будет выход на Нахичевань. Оттуда — прямой доступ на рынки Центральной Азии, о которых они давно мечтают". Транспорт в одном пакетеАрмянский политолог Давид Степанян согласен, что разблокирование транспортных коммуникаций выгодно Еревану. Но сомневается, что Азербайджан позволит Армении полноправно пользоваться Нахичеваньским маршрутом. "Вопрос о дороге в Нахичевань никогда не выступал на первый план в ходе многолетнего переговорного процесса по карабахскому урегулированию. Почему-то сейчас Баку педалирует именно этот аспект. При этом непонятно, что Армения получит взамен при открытии Сюникского коридора", — объясняет Степанян логику Еревана. Он обращает внимание на желание Армении восстановить и другие пути. "В Ереване не раз заявляли, что стране нужен доступ в Иран через Нахичевань. У нас есть общая граница, но через азербайджанский эксклав — короче и выгоднее. Кроме того, важно получить выход в Россию через Северный Азербайджан. Речь о дороге Иджеван — Евлах — Казах, существовавшей в советский период. Если уж говорить о транспортном разблокировании, то выгодно реконструировать в одном пакете несколько маршрутов. Но нас не слышат", — подчеркивает политолог. Вместе с тем он признает, что армянское общество после второй карабахской войны крайне болезненно относится к любым инициативам Баку. И пока эмоции не улягутся, говорить о конструктивной дискуссии сложно.

https://ria.ru/20210131/zakavkaze-1595127219.html

https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, мид азербайджана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, грузия, в мире