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Власти изучают вопрос возобновления рейсов в десять европейских стран
Власти изучают вопрос возобновления рейсов в десять европейских стран
Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими государствами, сообщает РБК. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:02
2021-04-27T16:08
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
евросоюз
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими государствами, сообщает РБК. Издание ссылается на опубликованное в телеграм-канале "Майский указ" поручение вице-премьера Татьяны Голиковой. Подлинность документа подтвердил источник РБК. В соответствии с поручением вице-премьера, Росавиация, Роспотребнадзор и МИД должны оценить возможность на взаимной основе возобновить рейсы в десять стран Евросоюза — Австрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу и Португалию. Также прорабатывается возможность восстановления авиасообщения с еще десятью государствами. В их числе Израиль, Тунис, Исландия, Мексика и Доминиканская Республика. Кроме того, ведомства должны оценить возможность увеличения числа рейсов в те 19 стран, с которыми уже открыто авиасообщение. Среди них Япония, Швейцария, Греция, Армения, Мальдивы, Египет и ОАЭ. Также власти предлагают расширить список аэропортов, из которых можно летать за границу. Предполагается разрешить международное авиасообщение из воздушных гаваней Челябинска, Омска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Ульяновска, Магнитогорска, Нижнекамска и Брянска. По словам собеседника издания, опубликованное поручение — это рамочный документ для анализа положения. "Конкретные решения могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки", — уточнил он. Источник в одной из российских авиакомпаний, в свою очередь, отметил, что таких поручений много, но большинство иностранных направлений пока закрыты. Издание утверждает, ссылаясь на близкого к оперштабу по коронавирусу информатора, что власти рассмотрят открытие новых направлений по просьбе авиаотрасли.
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россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), евросоюз

Власти изучают вопрос возобновления рейсов в десять европейских стран

15:02 27.04.2021 (обновлено: 16:08 27.04.2021)
 
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор, Росавиация и МИД к 11 мая подготовят отчеты о возможности возобновить авиасообщение с некоторыми европейскими государствами, сообщает РБК.
Издание ссылается на опубликованное в телеграм-канале "Майский указ" поручение вице-премьера Татьяны Голиковой. Подлинность документа подтвердил источник РБК.
В соответствии с поручением вице-премьера, Росавиация, Роспотребнадзор и МИД должны оценить возможность на взаимной основе возобновить рейсы в десять стран ЕвросоюзаАвстрию, Болгарию, Данию, Ирландию, Италию, Кипр, Люксембург, Мальту, Польшу и Португалию.
Также прорабатывается возможность восстановления авиасообщения с еще десятью государствами. В их числе Израиль, Тунис, Исландия, Мексика и Доминиканская Республика.
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Кроме того, ведомства должны оценить возможность увеличения числа рейсов в те 19 стран, с которыми уже открыто авиасообщение. Среди них Япония, Швейцария, Греция, Армения, Мальдивы, Египет и ОАЭ.
Также власти предлагают расширить список аэропортов, из которых можно летать за границу. Предполагается разрешить международное авиасообщение из воздушных гаваней Челябинска, Омска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Ульяновска, Магнитогорска, Нижнекамска и Брянска.
По словам собеседника издания, опубликованное поручение — это рамочный документ для анализа положения.
"Конкретные решения могут приниматься только на основе оценки эпидемиологической обстановки", — уточнил он.
Источник в одной из российских авиакомпаний, в свою очередь, отметил, что таких поручений много, но большинство иностранных направлений пока закрыты.
Издание утверждает, ссылаясь на близкого к оперштабу по коронавирусу информатора, что власти рассмотрят открытие новых направлений по просьбе авиаотрасли.
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