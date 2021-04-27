https://ria.ru/20210427/atom-1730074645.html

В Киеве сравнили успехи Украины и России в атомной энергетике

В Киеве сравнили успехи Украины и России в атомной энергетике

В ситуации, когда отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, говорить о развитии Украиной собственной ядерной энергетики, в отличие... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:08

2021-04-27T05:08

2021-04-27T05:08

россия

валентин землянский

хмельницкая аэс

евросоюз

владимир зеленский

ссср

украина

в мире

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В ситуации, когда отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, говорить о развитии Украиной собственной ядерной энергетики, в отличие от России, не приходится, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен перейти к использованию новейших ядерных реакторов, а также локализовать их технологическое производство. По словам главы государства, Украина решительно настроена развивать свою атомную энергетику для обеспечения энергетической безопасности, а также синхронизации национальной энергетической системы с энергосистемой Евросоюза.По его словам, в СССР был единый атомный промышленный комплекс, в то время как на Украине его составляющие оторваны друг от друга. "И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый "Росатом" идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах, отрабатываются проекты переработки отработанного ядерного топлива, то есть создания ядерных реакторов замкнутого цикла", - пояснил эксперт.Как отметил Землянский, на Украине сейчас стоят вопросы о продлении эксплуатации или достройке незаконченных блоков. В качестве примера он привел ситуацию с недостроенными третьим и четвертым блоками Хмельницкой АЭС. "Третий блок готов на 95%, там вопрос внутренней начинки, которая создавалась под ВВЭР (Водо-водяной энергетический реактор. – прим. ред.), под российский образец, и никакой другой туда не встанет. Либо его свалять в ноль и строить заново, либо ставить туда ВВЭР", - заявил эксперт."К сожалению, мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс, который нам остался в наследство от Советского Союза", - отметил Землянский. Он добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится.

https://ria.ru/20210213/energoblok-1597370251.html

https://ria.ru/20210301/toplivo-1599435629.html

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россия, валентин землянский, хмельницкая аэс, евросоюз, владимир зеленский, ссср, украина, в мире