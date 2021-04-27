https://ria.ru/20210427/ataki-1730133926.html

Центр киберугроз сообщил об источниках атак на сайты органов власти

Центр киберугроз сообщил об источниках атак на сайты органов власти

Хакерские DDoS-атаки на органы госвласти России во время незаконных акций за Алексея Навального велись, в том числе, с американских IP-адресов, заявил... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:25

2021-04-27T13:25

2021-04-27T13:43

россия

николай мурашов

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хакерские DDoS-атаки на органы госвласти России во время незаконных акций за Алексея Навального велись, в том числе, с американских IP-адресов, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.По его словам, во время акций в поддержку блогера выросло число DDoS-атак, прежде всего, на сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии."Источники вредоносного воздействия располагались, в том числе, в адресном пространстве Соединенных Штатов Америки", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".Как следует из его презентации, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.После этих и других акций возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.

https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, сша, технологии