https://ria.ru/20210427/ataki-1730133926.html
Центр киберугроз сообщил об источниках атак на сайты органов власти
Центр киберугроз сообщил об источниках атак на сайты органов власти
Хакерские DDoS-атаки на органы госвласти России во время незаконных акций за Алексея Навального велись, в том числе, с американских IP-адресов, заявил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:25
2021-04-27T13:25
2021-04-27T13:43
россия
николай мурашов
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Хакерские DDoS-атаки на органы госвласти России во время незаконных акций за Алексея Навального велись, в том числе, с американских IP-адресов, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.По его словам, во время акций в поддержку блогера выросло число DDoS-атак, прежде всего, на сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии."Источники вредоносного воздействия располагались, в том числе, в адресном пространстве Соединенных Штатов Америки", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".Как следует из его презентации, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.После этих и других акций возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.
https://ria.ru/20210427/kiberataka-1730132753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай мурашов, сша, технологии
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Хакерские DDoS-атаки на органы госвласти России
во время незаконных акций за Алексея Навального велись, в том числе, с американских IP-адресов, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов
.
По его словам, во время акций в поддержку блогера выросло число DDoS-атак, прежде всего, на сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии.
"Источники вредоносного воздействия располагались, в том числе, в адресном пространстве Соединенных Штатов Америки
", - сказал Мурашов во вторник на онлайн-брифинге на площадке МИА "Россия сегодня".
Как следует из его презентации, речь идет о DDoS-атаках, ведшихся 23 января нынешнего года, когда в ряде городов России проходили незаконные акции сторонников Навального.
После этих и других акций возбужден ряд уголовных дел: о нападениях на силовиков, нарушении санитарных правил из-за угрозы массового заражения COVID-19 и другим статьям. Уже вынесены первые приговоры.