https://ria.ru/20210427/apple-1730161786.html

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:31

2021-04-27T15:31

2021-04-27T22:53

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

apple

экономика

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ведомства.В компании заявили, что намерены обжаловать решение ФАС."Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", — заявили в представительстве Apple.В августе прошлого года служба постановила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке программного обеспечения для iOS. Причиной этого стали препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска программ в App Store.Дело возбудили по заявлению "Лаборатории Касперского", где утверждалось, что Apple необоснованно отклоняет версии приложения Kaspersky Safe Kids (KSK), позволяющего ограничивать время, которое ребенок проводит со смартфоном. Из-за этого очередное обновление KSK лишилось некоторых функций. В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственную программу Screen Time, которая по своим возможностям совпадает с программами родительского контроля.ФАС выявила, что Apple, будучи монополистом на рынке мобильных приложений для операционной системы iOS, с октября 2018 года последовательно ограничивала возможности сторонних разработчиков.В итоге компанию обязали удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения других разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для программ собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций.

https://ria.ru/20210427/apple-1730147459.html

https://ria.ru/20210426/apple-1729983382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, экономика