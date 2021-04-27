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В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple
В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple
Вирус, с помощью которого можно красть данные с устройств компании Apple, существует, заявил заместитель директора российского Национального координационного... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:30
2021-04-27T14:36
россия
николай мурашов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
apple
технологии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вирус, с помощью которого можно красть данные с устройств компании Apple, существует, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.На вопрос в ходе онлайн-брифинга на площадке МИА "Россия сегодня", существует ли вирус для похищения данных с устройств Apple, Мурашов ответил: "Есть".Никаких подробностей он не привел.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
https://ria.ru/20210427/apple-1730120992.html
https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html
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россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, технологии

В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple

14:30 27.04.2021 (обновлено: 14:36 27.04.2021)
 
© AppleApple AirPods Max
Apple AirPods Max - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вирус, с помощью которого можно красть данные с устройств компании Apple, существует, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
На вопрос в ходе онлайн-брифинга на площадке МИА "Россия сегодня", существует ли вирус для похищения данных с устройств Apple, Мурашов ответил: "Есть".
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 12:24Наука
Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи
Никаких подробностей он не привел.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 13:42
Центр киберугроз заявил о защитных мерах после сообщений о кибератаках
 
РоссияНиколай МурашовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)AppleТехнологии
 
 
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