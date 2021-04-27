https://ria.ru/20210427/apple-1730147459.html

В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple

В Центре киберугроз сообщили о вирусе, поражающем устройства Apple

Вирус, с помощью которого можно красть данные с устройств компании Apple, существует, заявил заместитель директора российского Национального координационного... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:30

2021-04-27T14:30

2021-04-27T14:36

россия

николай мурашов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

apple

технологии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вирус, с помощью которого можно красть данные с устройств компании Apple, существует, заявил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.На вопрос в ходе онлайн-брифинга на площадке МИА "Россия сегодня", существует ли вирус для похищения данных с устройств Apple, Мурашов ответил: "Есть".Никаких подробностей он не привел.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

https://ria.ru/20210427/apple-1730120992.html

https://ria.ru/20210427/kiberbezopasnost-1730137158.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай мурашов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple, технологии