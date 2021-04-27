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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210427/apple-1730120992.html
Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи
Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи
Хакерская группировка, угрожавшая Apple опубликовать украденные документы о разработках компании, внезапно удалила все ссылки и упоминания об этом из своего... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:24
2021-04-27T12:24
наука
macbook
apple
технологии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерская группировка, угрожавшая Apple опубликовать украденные документы о разработках компании, внезапно удалила все ссылки и упоминания об этом из своего блога в даркнете. Об этом сообщает портал MacRumors.Ранее злоумышленники, называющие себя группой REvil, заявила, что в результате взлома крупного "яблочного" поставщика Quanta Computer, получили доступ к секретной информации об еще не вышедших продуктах Apple. В доказательство этого, хакеры 20 апреля выложили несколько схем, пригрозив, что если не получат выкуп в размере 50 миллионов долларов до 1 мая, раскроют всю документацию либо продадут конкурентам компании. Уже 26 апреля в блоге хакеров исчезли все упоминания о взломе Quanta Computer и требование выкупа от Apple. В самой компании до сих пор так и не прокомментировали инцидент.
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macbook, apple, технологии

Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи

12:24 27.04.2021
 
© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple в Санта-Монике, Калифорния
Магазин Apple в Санта-Монике, Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Richard Vogel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерская группировка, угрожавшая Apple опубликовать украденные документы о разработках компании, внезапно удалила все ссылки и упоминания об этом из своего блога в даркнете. Об этом сообщает портал MacRumors.
Ранее злоумышленники, называющие себя группой REvil, заявила, что в результате взлома крупного "яблочного" поставщика Quanta Computer, получили доступ к секретной информации об еще не вышедших продуктах Apple. В доказательство этого, хакеры 20 апреля выложили несколько схем, пригрозив, что если не получат выкуп в размере 50 миллионов долларов до 1 мая, раскроют всю документацию либо продадут конкурентам компании.
Уже 26 апреля в блоге хакеров исчезли все упоминания о взломе Quanta Computer и требование выкупа от Apple. В самой компании до сих пор так и не прокомментировали инцидент.
 
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