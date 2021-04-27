https://ria.ru/20210427/apple-1730120992.html

Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи

Хакеры зачистили следы с требованием выкупа от Apple за секретные чертежи

Хакерская группировка, угрожавшая Apple опубликовать украденные документы о разработках компании, внезапно удалила все ссылки и упоминания об этом из своего... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:24

2021-04-27T12:24

2021-04-27T12:24

наука

macbook

apple

технологии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Хакерская группировка, угрожавшая Apple опубликовать украденные документы о разработках компании, внезапно удалила все ссылки и упоминания об этом из своего блога в даркнете. Об этом сообщает портал MacRumors.Ранее злоумышленники, называющие себя группой REvil, заявила, что в результате взлома крупного "яблочного" поставщика Quanta Computer, получили доступ к секретной информации об еще не вышедших продуктах Apple. В доказательство этого, хакеры 20 апреля выложили несколько схем, пригрозив, что если не получат выкуп в размере 50 миллионов долларов до 1 мая, раскроют всю документацию либо продадут конкурентам компании. Уже 26 апреля в блоге хакеров исчезли все упоминания о взломе Quanta Computer и требование выкупа от Apple. В самой компании до сих пор так и не прокомментировали инцидент.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, технологии