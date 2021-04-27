https://ria.ru/20210427/android-1730225877.html

Пользователей Android предупредили о функции, которую нужно отключить

Пользователей Android предупредили о функции, которую нужно отключить

Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников, предупреждают... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T21:44

2021-04-27T21:44

2021-04-27T22:02

google android

технологии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников, предупреждают эксперты Hi-Tech Mail.ru. Чтобы обезопасить себя, необходимо запретить системам сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам. Для этого нужно открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платежных данных. Кроме того, следует запретить сайтам проверять, есть ли на устройстве сохраненные платежные данные. Для этого откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность" и сделайте неактивным пункт "Доступ к способам оплаты". Эксперты также порекомендовали пользователям устройств на Android открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags. После найти и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Тогда сторонние сайты больше не смогут предлагать автоматически заполнить платежные данные, и эта настройка синхронизируется на всех гаджетах.В том же меню специалисты советуют активировать опцию Safety Check on Android. Она отвечает за безопасный просмотр веб-страниц, а также сообщает о раскрытых паролях и других данных в случае их утечки.

https://ria.ru/20210417/whatsapp-1728756324.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, технологии