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Пользователей Android предупредили о функции, которую нужно отключить
Пользователей Android предупредили о функции, которую нужно отключить
Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников, предупреждают... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:44
2021-04-27T21:44
2021-04-27T22:02
google android
технологии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников, предупреждают эксперты Hi-Tech Mail.ru. Чтобы обезопасить себя, необходимо запретить системам сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам. Для этого нужно открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платежных данных. Кроме того, следует запретить сайтам проверять, есть ли на устройстве сохраненные платежные данные. Для этого откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность" и сделайте неактивным пункт "Доступ к способам оплаты". Эксперты также порекомендовали пользователям устройств на Android открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags. После найти и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Тогда сторонние сайты больше не смогут предлагать автоматически заполнить платежные данные, и эта настройка синхронизируется на всех гаджетах.В том же меню специалисты советуют активировать опцию Safety Check on Android. Она отвечает за безопасный просмотр веб-страниц, а также сообщает о раскрытых паролях и других данных в случае их утечки.
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google android, технологии
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платежных картах может привести к тому, что они окажутся в руках злоумышленников, предупреждают эксперты Hi-Tech Mail.ru
.
Чтобы обезопасить себя, необходимо запретить системам сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам. Для этого нужно открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платежных данных.
Кроме того, следует запретить сайтам проверять, есть ли на устройстве сохраненные платежные данные. Для этого откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность" и сделайте неактивным пункт "Доступ к способам оплаты".
Эксперты также порекомендовали пользователям устройств на Android
открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags. После найти и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards. Тогда сторонние сайты больше не смогут предлагать автоматически заполнить платежные данные, и эта настройка синхронизируется на всех гаджетах.
В том же меню специалисты советуют активировать опцию Safety Check on Android. Она отвечает за безопасный просмотр веб-страниц, а также сообщает о раскрытых паролях и других данных в случае их утечки.