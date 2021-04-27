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Продажу алкоголя не будут запрещать на майские праздники
Продажу алкоголя не будут запрещать на майские праздники
Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники, сообщается в Instagram ведомства. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:29
2021-04-27T14:29
2021-04-27T14:29
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу алкоголя на майские праздники, сообщается в Instagram ведомства."На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя", - говорится в сообщении.При этом ранее власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/alkogol-1730139669.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество