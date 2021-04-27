Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/alkogol-1730083055.html
В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники
Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:45
2021-04-27T08:45
кызыл
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277196_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d325b64e9d2b5d64646392044cd589e2.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер."В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мэрия Кызыла постановляет &lt;…&gt; запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.В сообщении также отмечается, что предприятиям общественного питания рекомендовано в эти дни снять с реализации алкогольную продукцию и пиво. Также гражданам запрещено приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.Сообщается, что во время праздников будут проводиться рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем.
https://ria.ru/20210427/vykhodnye-1730077564.html
кызыл
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565277196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c046b352ec4130d5c3ed56addc8e3398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кызыл, республика тыва, общество

В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники

08:45 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете
Мужчина выбирает алкогольную продукцию в супермаркете - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер.
"В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мэрия Кызыла постановляет <…> запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.
В сообщении также отмечается, что предприятиям общественного питания рекомендовано в эти дни снять с реализации алкогольную продукцию и пиво. Также гражданам запрещено приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.
Сообщается, что во время праздников будут проводиться рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем.
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
07:05
Исследование: большинство россиян проведут длинные майские выходные дома
 
КызылРеспублика ТываОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России выявили наименьшее с 27 сентября число случаев COVID-19
11:29Москвичей предупредили об аномальных осадках на майских праздниках
11:28Заседание политической подгруппы по Донбассу началось в видеорежиме
11:26Очевидцы сообщили о жертвах протестов в столице Чада
11:25Муфтий Москвы пожаловался на нехватку мечетей
11:21Шойгу напомнил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории
11:17Россияне стали меньше курить, отметили в Минздраве
11:17Матвиенко заявила о формировании новой региональной политики в России
11:16Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы
Лента новостейМолния