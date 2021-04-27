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В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники
Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:45
2021-04-27T08:45
2021-04-27T08:45
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КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер."В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мэрия Кызыла постановляет <…> запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.В сообщении также отмечается, что предприятиям общественного питания рекомендовано в эти дни снять с реализации алкогольную продукцию и пиво. Также гражданам запрещено приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.Сообщается, что во время праздников будут проводиться рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем.
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кызыл, республика тыва, общество
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости.
Власти столицы Тувы Кызыла
запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер.
"В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мэрия Кызыла постановляет <…> запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.
В сообщении также отмечается, что предприятиям общественного питания рекомендовано в эти дни снять с реализации алкогольную продукцию и пиво. Также гражданам запрещено приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.
Сообщается, что во время праздников будут проводиться рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем.