https://ria.ru/20210427/alkogol-1730083055.html

В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники

Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:45

2021-04-27T08:45

2021-04-27T08:45

кызыл

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Власти столицы Тувы Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках, для предприятий общественного питания эта мера носит рекомендательный характер."В целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан в праздничные и выходные дни, посвященные Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне мэрия Кызыла постановляет <…> запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) город Кызыла", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.В сообщении также отмечается, что предприятиям общественного питания рекомендовано в эти дни снять с реализации алкогольную продукцию и пиво. Также гражданам запрещено приносить с собой алкоголь на праздничные мероприятия.Сообщается, что во время праздников будут проводиться рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем.

https://ria.ru/20210427/vykhodnye-1730077564.html

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кызыл, республика тыва, общество