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Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов
Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов
Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и обстоятельства непреодолимой... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:07
2021-04-27T13:09
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и обстоятельства непреодолимой силы.Соответствующие пояснения указаны в постановлении пленума ВС РФ, принятом во вторник."Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", - сказано в постановлении пленума ВС РФ.Суд указал, что сумму назначенных алиментов можно оспорить, но само по себе несогласие с ней не является уважительной причиной для отказа платить. "Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной", - отмечает суд.Что касается невыплаты алиментов осужденными, суды должны разбираться в каждом конкретном случае и смотреть, не уклонялся ли заключенный от работы, говорится в постановлении.ВС РФ подчеркнул, что данный перечень не является исчерпывающим, во всех случаях судьям нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Максимальная санкция - год лишения свободы.
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россия, верховный суд рф, общество

Верховный суд утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов

13:07 27.04.2021 (обновлено: 13:09 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и обстоятельства непреодолимой силы.
Соответствующие пояснения указаны в постановлении пленума ВС РФ, принятом во вторник.
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"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", - сказано в постановлении пленума ВС РФ.
Суд указал, что сумму назначенных алиментов можно оспорить, но само по себе несогласие с ней не является уважительной причиной для отказа платить. "Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной", - отмечает суд.
Что касается невыплаты алиментов осужденными, суды должны разбираться в каждом конкретном случае и смотреть, не уклонялся ли заключенный от работы, говорится в постановлении.
ВС РФ подчеркнул, что данный перечень не является исчерпывающим, во всех случаях судьям нужно оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.
Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ. Максимальная санкция - год лишения свободы.
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