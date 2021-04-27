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Песков объяснил визиты полиции к журналистам после несогласованной акции
Песков объяснил визиты полиции к журналистам после несогласованной акции
Визиты полиции к журналистам могут быть связаны с предъявлением на несанкционированной акции в Москве не журналистом удостоверения прессы, предположил... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:44
2021-04-27T12:44
россия
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визиты полиции к журналистам могут быть связаны с предъявлением на несанкционированной акции в Москве не журналистом удостоверения прессы, предположил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее телеканал сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "После этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту."Мы видели эту информацию, мы точно не знаем, с чем связана эта работа ОВД и полиции. Я могу предположить, там был случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, т.е. не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим, и, наверное, здесь журналистскому цеху на это следует обратить внимание и, наверное, апеллировать во многом надо к тому самому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что такая ситуация влечет необходимость соответствующих проверочных действий. "Это вопиющий факт", - отметил он.Отвечая на вопрос, какова позиция президента России по освещению СМИ мероприятий, которые не получилось согласовать с властями, Песков напомнил, что в РФ принят закон о СМИ, который и регулирует работу прессы. "У нас есть закон о СМИ, и здесь речь не должна идти о позиции президента", - сказал пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, если бы ненастоящий сотрудник полиции надел полицейскую форму, то это тоже "будет абсолютно вопиющий случай"."Использование военной формы, полицейской формы незаконно, карается по закону", - отметил он."Подобные случаи (с удостоверением журналиста не у сотрудника СМИ) провоцируют всю ситуацию и порождают необходимость очень внимательного отношения к ней. Ее нельзя оставлять без внимания и без соответствующих действий", - заключил Песков.
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россия, дмитрий песков, москва, происшествия

Песков объяснил визиты полиции к журналистам после несогласованной акции

12:44 27.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Москвы, где проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального
Сотрудники полиции на улице Москвы, где проходит несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Визиты полиции к журналистам могут быть связаны с предъявлением на несанкционированной акции в Москве не журналистом удостоверения прессы, предположил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее телеканал сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "После этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту.
"Мы видели эту информацию, мы точно не знаем, с чем связана эта работа ОВД и полиции. Я могу предположить, там был случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, т.е. не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим, и, наверное, здесь журналистскому цеху на это следует обратить внимание и, наверное, апеллировать во многом надо к тому самому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что такая ситуация влечет необходимость соответствующих проверочных действий. "Это вопиющий факт", - отметил он.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Отвечая на вопрос, какова позиция президента России по освещению СМИ мероприятий, которые не получилось согласовать с властями, Песков напомнил, что в РФ принят закон о СМИ, который и регулирует работу прессы. "У нас есть закон о СМИ, и здесь речь не должна идти о позиции президента", - сказал пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, если бы ненастоящий сотрудник полиции надел полицейскую форму, то это тоже "будет абсолютно вопиющий случай".
"Использование военной формы, полицейской формы незаконно, карается по закону", - отметил он.
"Подобные случаи (с удостоверением журналиста не у сотрудника СМИ) провоцируют всю ситуацию и порождают необходимость очень внимательного отношения к ней. Ее нельзя оставлять без внимания и без соответствующих действий", - заключил Песков.
 
РоссияДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
 
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