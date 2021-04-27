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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html
Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной
Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали после того, как она во время съемки ударилась головой. Об этом телеканалу "360" рассказал... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:40
2021-04-27T15:55
культура
россия
светлана светличная
москва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали после того, как она во время съемки ударилась головой. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в московских экстренных службах.По информации собеседника СМИ, из-за травмы она ночью плохо спала. Наутро из-за ухудшения состояния актрису отвезли в больницу. Медики осмотрели ее и поставили предварительный диагноз "инсульт с возможным кровоизлиянием".Ранее сын Светличной Алексей Ивашов сообщил РИА Новости, что его мать находилась в медицинском учреждении, однако сегодня ее уже выпишут. Он уточнил, что с ней все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.В ноябре 2020 года артистка попала в больницу с подозрением на инсульт. По ее словам, плохое самочувствие — следствие полученной летом травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом. Светличная рассказывала, что после инцидента она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.
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россия, светлана светличная, москва

Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной

14:40 27.04.2021 (обновлено: 15:55 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКиноактриса народная артистка России Светлана Светличная
Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали после того, как она во время съемки ударилась головой. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в московских экстренных службах.
По информации собеседника СМИ, из-за травмы она ночью плохо спала. Наутро из-за ухудшения состояния актрису отвезли в больницу. Медики осмотрели ее и поставили предварительный диагноз "инсульт с возможным кровоизлиянием".
Ранее сын Светличной Алексей Ивашов сообщил РИА Новости, что его мать находилась в медицинском учреждении, однако сегодня ее уже выпишут. Он уточнил, что с ней все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.
В ноябре 2020 года артистка попала в больницу с подозрением на инсульт. По ее словам, плохое самочувствие — следствие полученной летом травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом. Светличная рассказывала, что после инцидента она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.
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22 января, 02:42Шоубиз
Подруга Светличной заявила, что у актрисы развилась деменция
 
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