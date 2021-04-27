https://ria.ru/20210427/aktrisa-1730150083.html

Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной

Стали известны подробности госпитализации актрисы Светланы Светличной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали после того, как она во время съемки ударилась головой. Об этом телеканалу "360" рассказал... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:40

2021-04-27T14:40

2021-04-27T15:55

культура

россия

светлана светличная

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441953_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_23fe68592d7525a3611fb9bb01ac5d98.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали после того, как она во время съемки ударилась головой. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в московских экстренных службах.По информации собеседника СМИ, из-за травмы она ночью плохо спала. Наутро из-за ухудшения состояния актрису отвезли в больницу. Медики осмотрели ее и поставили предварительный диагноз "инсульт с возможным кровоизлиянием".Ранее сын Светличной Алексей Ивашов сообщил РИА Новости, что его мать находилась в медицинском учреждении, однако сегодня ее уже выпишут. Он уточнил, что с ней все в порядке, но от дальнейших комментариев отказался.В ноябре 2020 года артистка попала в больницу с подозрением на инсульт. По ее словам, плохое самочувствие — следствие полученной летом травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом. Светличная рассказывала, что после инцидента она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.

https://ria.ru/20210122/svetlichnaya-1594096367.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана светличная, москва