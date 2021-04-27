https://ria.ru/20210427/abyzov-1730178716.html

Абызов заявил, что в СИЗО ему отказали в прививке от коронавируса

Абызов заявил, что в СИЗО ему отказали в прививке от коронавируса

Госпитализированный с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:58

2021-04-27T16:58

2021-04-27T16:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общественная наблюдательная комиссия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госпитализированный с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ."С начала 2021 года я дважды обращался к руководству СИЗО-2 ["Лефортово"] с требованием провести мне вакцинацию "Спутником V", в том числе за мой счет или вакциной, специально доставленной в мой адрес в медсанчасть СИЗО", - сказано в письме Абызова защитникам, которое есть в распоряжении РИА Новости.Его требование удовлетворено не было, в связи с чем бывший член правительства поручил защите "потребовать от руководства СИЗО объяснения о причинах отказа проведения вакцинации".При этом, как уточнил РИА Новости его адвокат Юрий Тай, Абызов заразился COVID-19 в изоляторе от другого известного арестанта, его сокамерника Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края.Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако позднее Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию в легкой форме.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.

https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html

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