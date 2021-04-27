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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730178716.html
Абызов заявил, что в СИЗО ему отказали в прививке от коронавируса
Абызов заявил, что в СИЗО ему отказали в прививке от коронавируса
Госпитализированный с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:58
2021-04-27T16:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общественная наблюдательная комиссия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госпитализированный с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ."С начала 2021 года я дважды обращался к руководству СИЗО-2 ["Лефортово"] с требованием провести мне вакцинацию "Спутником V", в том числе за мой счет или вакциной, специально доставленной в мой адрес в медсанчасть СИЗО", - сказано в письме Абызова защитникам, которое есть в распоряжении РИА Новости.Его требование удовлетворено не было, в связи с чем бывший член правительства поручил защите "потребовать от руководства СИЗО объяснения о причинах отказа проведения вакцинации".При этом, как уточнил РИА Новости его адвокат Юрий Тай, Абызов заразился COVID-19 в изоляторе от другого известного арестанта, его сокамерника Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края.Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако позднее Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию в легкой форме.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, хабаровский край, происшествия

Абызов заявил, что в СИЗО ему отказали в прививке от коронавируса

16:58 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госпитализированный с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.
"С начала 2021 года я дважды обращался к руководству СИЗО-2 ["Лефортово"] с требованием провести мне вакцинацию "Спутником V", в том числе за мой счет или вакциной, специально доставленной в мой адрес в медсанчасть СИЗО", - сказано в письме Абызова защитникам, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Его требование удовлетворено не было, в связи с чем бывший член правительства поручил защите "потребовать от руководства СИЗО объяснения о причинах отказа проведения вакцинации".
При этом, как уточнил РИА Новости его адвокат Юрий Тай, Абызов заразился COVID-19 в изоляторе от другого известного арестанта, его сокамерника Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края.
Комментариями ФСИН агентство пока не располагает.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.
Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат
На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако позднее Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию в легкой форме.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщественная наблюдательная комиссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФМихаил АбызовМоскваХабаровский крайПроисшествия
 
 
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