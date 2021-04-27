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Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат
Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат
Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:42
2021-04-27T17:34
дело экс-министра абызова
михаил абызов
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках, сообщил РИА Новости его адвокат Юлий Тай.Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей."Михаила Анатольевича принесли на носилках. Мы видели это на экране в зале заседания, он просто лежал на столе и даже не узнавал меня, когда я к нему обращался. Очевидно, что он находился в предобморочном состоянии. Рядом с ним мы видели человека, полностью экипированного в химическую защиту", - рассказал защитник.Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию."Диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, вирус идентифицирован, легкая форма… Участвовать в судебном заседании Абызов Михаил может посредством видеоконференцсвязи с соблюдением противоэпидемиологических правил", - отмечается в документе, направленном в суд.В то же время представитель Генпрокуратуры заявил, что Абызов ведет себя "деструктивно", следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости аудиозаписи заседания."Сегодня у него была температура 36.6... Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям", - подчеркнул прокурор.В суде РИА Новости сообщили, что заседание отложено на 13 мая, не уточняя причины переноса. По словам же адвоката, суд прервал заседание по его ходатайству из-за "ухудшающегося состояния доверителя".Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры в октябре 2020 года. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении тех самых 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом
Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках. Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей.
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60
дело экс-министра абызова, михаил абызов, происшествия

Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат

16:42 27.04.2021 (обновлено: 17:34 27.04.2021)
 
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках, сообщил РИА Новости его адвокат Юлий Тай.
Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей.
"Михаила Анатольевича принесли на носилках. Мы видели это на экране в зале заседания, он просто лежал на столе и даже не узнавал меня, когда я к нему обращался. Очевидно, что он находился в предобморочном состоянии. Рядом с ним мы видели человека, полностью экипированного в химическую защиту", - рассказал защитник.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.
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На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию.
"Диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, вирус идентифицирован, легкая форма… Участвовать в судебном заседании Абызов Михаил может посредством видеоконференцсвязи с соблюдением противоэпидемиологических правил", - отмечается в документе, направленном в суд.
В то же время представитель Генпрокуратуры заявил, что Абызов ведет себя "деструктивно", следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости аудиозаписи заседания.
"Сегодня у него была температура 36.6... Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям", - подчеркнул прокурор.
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В суде РИА Новости сообщили, что заседание отложено на 13 мая, не уточняя причины переноса. По словам же адвоката, суд прервал заседание по его ходатайству из-за "ухудшающегося состояния доверителя".
Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры в октябре 2020 года. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении тех самых 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
 
Дело экс-министра АбызоваМихаил АбызовПроисшествия
 
 
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