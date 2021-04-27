https://ria.ru/20210427/abyzov-1730174775.html

Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат

Абызова принесли на процесс на носилках, сообщил адвокат

Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:42

2021-04-27T16:42

2021-04-27T17:34

дело экс-министра абызова

михаил абызов

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках, сообщил РИА Новости его адвокат Юлий Тай.Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей."Михаила Анатольевича принесли на носилках. Мы видели это на экране в зале заседания, он просто лежал на столе и даже не узнавал меня, когда я к нему обращался. Очевидно, что он находился в предобморочном состоянии. Рядом с ним мы видели человека, полностью экипированного в химическую защиту", - рассказал защитник.Ранее в Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Абызова госпитализировали из московского СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины" с пневмонией.На тот момент COVID-19 не был подтвержден, однако Тай представил РИА Новости копию документа из тюремной медико-санитарной части, из которого следует, что у бывшего министра все же диагностировали коронавирусную инфекцию."Диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, вирус идентифицирован, легкая форма… Участвовать в судебном заседании Абызов Михаил может посредством видеоконференцсвязи с соблюдением противоэпидемиологических правил", - отмечается в документе, направленном в суд.В то же время представитель Генпрокуратуры заявил, что Абызов ведет себя "деструктивно", следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости аудиозаписи заседания."Сегодня у него была температура 36.6... Действия Абызова расцениваю как маскарад, как недобросовестное поведение, направленное на то, чтобы сорвать процесс по надуманным, ложным основаниям", - подчеркнул прокурор.В суде РИА Новости сообщили, что заседание отложено на 13 мая, не уточняя причины переноса. По словам же адвоката, суд прервал заседание по его ходатайству из-за "ухудшающегося состояния доверителя".Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры в октябре 2020 года. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении тех самых 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.

https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html

https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html

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Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках. Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей. 2021-04-27T16:42 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, михаил абызов, происшествия