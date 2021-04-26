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Более четырех тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье
Более четырех тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье
Более 4 тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" переедут в 2021 году в новые квартиры, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:32
2021-04-26T12:32
жилье
александр усс
красноярский край
минусинск
боготол
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" переедут в 2021 году в новые квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, за время действия программы с 2019 года в крае из аварийного жилья переселены 3,5 тысячи человек, а до 2025 года необходимо ввести в эксплуатацию 315,3 тысячи квадратных метров жилья и переселить 18,5 тысяч граждан. В 2019 году по программе новые квартиры получили более 500 человек, в 2020 году – 2476 человек."В 2021 году в Красноярском крае будет введено 74,8 тысячи квадратных метров жилья. Более 4 тысяч человек заселятся в 18 новых домов в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Бирилюсском и Енисейском районах, Уяре, Ужуре и Новоангарске. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья действует в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.По ее данным, на выполнение программы в этом году предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. Финансируется программа из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.В Енисейске в этом году сдадут два пятиэтажных кирпичных дома. Дом на 90 квартир строят на улице Ленина, 6А, его планируют сдать в эксплуатацию в конце августа, сейчас ведутся строительно-монтажные работы внутри здания. Второй дом, на 60 квартир, возводят рядом: здесь вбиты сваи и завершается устройство фундамента, этот дом планируют сдать в ноябре 2021 года.Жители аварийных домов переедут в 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с чистовой отделкой. Придомовая территория будет благоустроена, во дворах появятся детские площадки. "Мы должны предоставить людям возможность переехать в нормальное благоустроенное жилье. Поэтому программу необходимо выполнять и относиться к этому вопросу предельно серьезно. Сбоев быть не должно. Краевая власть готова оказывать муниципалитетам консультационную помощь, а местные власти должны более ответственно и качественно проводить работу с застройщиками, собственниками, готовить проектно-сметную документацию и земельные участки под новое строительство", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Усса.
https://ria.ru/20210422/otoplenie-1729531508.html
https://ria.ru/20210413/krasnoyarsk-1728006359.html
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жилье, александр усс, красноярский край, минусинск, боготол, общество

Более четырех тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье

12:32 26.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" переедут в 2021 году в новые квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, за время действия программы с 2019 года в крае из аварийного жилья переселены 3,5 тысячи человек, а до 2025 года необходимо ввести в эксплуатацию 315,3 тысячи квадратных метров жилья и переселить 18,5 тысяч граждан. В 2019 году по программе новые квартиры получили более 500 человек, в 2020 году – 2476 человек.
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"В 2021 году в Красноярском крае будет введено 74,8 тысячи квадратных метров жилья. Более 4 тысяч человек заселятся в 18 новых домов в Ачинске, Боготоле, Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Бирилюсском и Енисейском районах, Уяре, Ужуре и Новоангарске. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья действует в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.
По ее данным, на выполнение программы в этом году предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. Финансируется программа из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.
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В Енисейске в этом году сдадут два пятиэтажных кирпичных дома. Дом на 90 квартир строят на улице Ленина, 6А, его планируют сдать в эксплуатацию в конце августа, сейчас ведутся строительно-монтажные работы внутри здания. Второй дом, на 60 квартир, возводят рядом: здесь вбиты сваи и завершается устройство фундамента, этот дом планируют сдать в ноябре 2021 года.
Жители аварийных домов переедут в 1-, 2- и 3-комнатные квартиры с чистовой отделкой. Придомовая территория будет благоустроена, во дворах появятся детские площадки. "Мы должны предоставить людям возможность переехать в нормальное благоустроенное жилье. Поэтому программу необходимо выполнять и относиться к этому вопросу предельно серьезно. Сбоев быть не должно. Краевая власть готова оказывать муниципалитетам консультационную помощь, а местные власти должны более ответственно и качественно проводить работу с застройщиками, собственниками, готовить проектно-сметную документацию и земельные участки под новое строительство", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Александра Усса.
 
ЖильеАлександр УссКрасноярский крайМинусинскБоготолОбщество
 
 
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