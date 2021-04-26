https://ria.ru/20210426/zeman-1730061228.html

В Госдуме оценили планы чешских сенаторов обвинить Земана в госизмене

В Госдуме оценили планы чешских сенаторов обвинить Земана в госизмене

Если на президента Чехии Милоша Земана будет подана конституционная жалоба за его заявления об отсутствии доказательств причастности России к взрывам во... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:10

2021-04-26T21:10

2021-04-26T21:10

россия

леонид слуцкий (политик)

андрей бабиш

милош земан

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Если на президента Чехии Милоша Земана будет подана конституционная жалоба за его заявления об отсутствии доказательств причастности России к взрывам во Врбетице, это станет "апофеозом абсурда", считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Чешский сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам, что может рассматриваться как измена родине, заявил глава палаты Милош Выстрчил."Якобы он "рассекретил сведения, которые не подлежали огласке". То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду. Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда", - сообщил Слуцкий журналистам в понедельник.Он добавил, что Чехия после всего этого "может соревноваться с Украиной за звание образцово-показательной территории внешнего управления"."Явно это заявление сената было продиктовано за пределами Праги. Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками родины, если их высказывания идут в разрез с курсом мейнстрима на демонизацию России", - заключил глава комитета ГД.Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.В тот же день в интервью телеканалу CNN Prima News председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил заявил, что Земан в своем выступлении привел информацию из дела из стадии расследования, чем мог осложнить это расследование и поставить под угрозу безопасность страны. Выстрчил также сообщил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению в измене Родине.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/vrbetitsa-1730056690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/vrbetitse-1729862853.html

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россия, леонид слуцкий (политик), андрей бабиш, милош земан, госдума рф, мид чехии, москва, чехия, в мире