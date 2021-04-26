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Спикер чешского cената обвинил Земана в измене родине
Спикер чешского cената обвинил Земана в измене родине
Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его воскресного телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:07
2021-04-26T22:27
россия
якуб кулганек
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
москва
чехия
в мире
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его воскресного телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.Как считают парламентарии, глава государства рассекретил данные расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Земан сказал, что есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб". Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Президент добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.После этого Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого", то есть расследуемого дела, чем мог поставить под угрозу безопасность республики. Свою позицию спикер подтвердил и в понедельник."Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву. — Прим. ред.)", — сказал Выстрчил.По его словам, Земан говорил о делах, которые "на закрытых переговорах" были обозначены как имеющие "доверительный характер".Выстрчил также сообщил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене Родине.Как сообщил журналистам сенатор и адвокат Вацлав Ласка, конституционная жалоба из-за измены Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы."Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности", — подчеркнул Ласка.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, чехия, в мире

Спикер чешского cената обвинил Земана в измене родине

19:07 26.04.2021 (обновлено: 22:27 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его воскресного телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
Как считают парламентарии, глава государства рассекретил данные расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Земан сказал, что есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб". Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Президент добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.
После этого Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого", то есть расследуемого дела, чем мог поставить под угрозу безопасность республики. Свою позицию спикер подтвердил и в понедельник.
"Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву. — Прим. ред.)", — сказал Выстрчил.
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По его словам, Земан говорил о делах, которые "на закрытых переговорах" были обозначены как имеющие "доверительный характер".
Выстрчил также сообщил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене Родине.

"По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент России, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб", — говорится в петиции, которую в первый же день подписали около тысячи человек.

Как сообщил журналистам сенатор и адвокат Вацлав Ласка, конституционная жалоба из-за измены Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы.
"Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности", — подчеркнул Ласка.
Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".
На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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