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Спикер чешского cената обвинил Земана в измене родине

Спикер чешского cената обвинил Земана в измене родине

Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его воскресного телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:07

2021-04-26T19:07

2021-04-26T22:27

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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его воскресного телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.Как считают парламентарии, глава государства рассекретил данные расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Земан сказал, что есть две возможные причины инцидента — халатность сотрудников или "игра зарубежных спецслужб". Он подчеркнул, что контрразведка в течение шести лет не сообщала ничего о подозрениях в адрес россиян. Президент добавил, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.После этого Выстрчил заявил, что Земан привел информацию из "живого", то есть расследуемого дела, чем мог поставить под угрозу безопасность республики. Свою позицию спикер подтвердил и в понедельник."Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой Родине мы будем заниматься. Но, прежде всего, необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву. — Прим. ред.)", — сказал Выстрчил.По его словам, Земан говорил о делах, которые "на закрытых переговорах" были обозначены как имеющие "доверительный характер".Выстрчил также сообщил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной сенату петицией за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению его в измене Родине.Как сообщил журналистам сенатор и адвокат Вацлав Ласка, конституционная жалоба из-за измены Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы."Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности", — подчеркнул Ласка.Чешские власти подозревают Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, МИД — "маразматическим парадом".На фоне скандала из Чехии выслали 18 российских дипломатов, на что Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.

https://ria.ru/20210426/lavrov-1729993507.html

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