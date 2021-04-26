https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729992173.html
Зеленский готов обсудить с Путиным тему русского языка на Украине
Зеленский готов обсудить с Путиным тему русского языка на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но готов обсудить эти вопросы на встрече с РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:44
2021-04-26T14:44
2021-04-26T14:44
россия
владимир зеленский
владимир путин
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но готов обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."По выводу русского языка и вопроса церквей. Я всегда говорил, что государство отдельно от церкви и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять как-то на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны - и люди свободны, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят, и это правильно", - сказал Зеленский в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.По его словам, также в стране нет проблем с использованием русского языка, при этом, отвечая на вопрос, он перешел на русский язык."А по поводу языка - я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, - если она все-таки состоится, - то пожалуйста, обсудим и эти вопросы", - сказал Зеленский.
https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729979698.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но готов обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"По выводу русского языка и вопроса церквей. Я всегда говорил, что государство отдельно от церкви и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять как-то на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны - и люди свободны, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят, и это правильно", - сказал Зеленский в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.
По его словам, также в стране нет проблем с использованием русского языка, при этом, отвечая на вопрос, он перешел на русский язык.
"А по поводу языка - я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, - если она все-таки состоится, - то пожалуйста, обсудим и эти вопросы", - сказал Зеленский.