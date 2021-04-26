https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729992173.html

Зеленский готов обсудить с Путиным тему русского языка на Украине

Зеленский готов обсудить с Путиным тему русского языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но готов обсудить эти вопросы на встрече с РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:44

2021-04-26T14:44

2021-04-26T14:44

россия

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблемы использования русского языка и вопроса церкви, но готов обсудить эти вопросы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."По выводу русского языка и вопроса церквей. Я всегда говорил, что государство отдельно от церкви и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять как-то на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны - и люди свободны, и церкви. У нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят, и это правильно", - сказал Зеленский в ходе брифинга в Чернобыльской зоне в годовщину трагедии на ЧАЭС.По его словам, также в стране нет проблем с использованием русского языка, при этом, отвечая на вопрос, он перешел на русский язык."А по поводу языка - я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, - если она все-таки состоится, - то пожалуйста, обсудим и эти вопросы", - сказал Зеленский.

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729979698.html

https://ria.ru/20210330/ukraina-1603502423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, владимир путин