Зеленский назвал российскую армию мощной силой
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский назвал российскую армию мощной силой.
"Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ", - утверждал он в интервью газете Financial Times.
Зеленский назвал "психологическим давлением" передвижение российских сил у границ Украины. Он также заявил, что Киев готов к "неприятным сюрпризам" и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны "очень сильны" и государство готово сдержать любую угрозу агрессии.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ. НАТО, комментируя РИА Новости завершение российских учений, заявила, что считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял РФ во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.