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Голикова предложила начислить зарплату перед майскими праздниками
Голикова предложила начислить зарплату перед майскими праздниками
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:09
2021-04-26T18:53
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.Голикова в ходе брифинга в понедельник отметила, что работники, на которых распространяется действие указа, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни."Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии, если на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно", - заявила Голикова."Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижение заработной платы работникам", - заявила она в ходе брифинга.Голикова добавила, что для этого работникам, которое получают заработную палату сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Она уточнила, что суммы расходов на эти цели относят к расходам на оплату труда в полном размере.
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"Надо выплатить заранее" – Голикова предложила начислить зарплату перед майскими праздниками
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни. Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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россия, татьяна голикова, общество

Голикова предложила начислить зарплату перед майскими праздниками

16:09 26.04.2021 (обновлено: 18:53 26.04.2021)
 
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с объявлением 4-7 мая нерабочими днями, завила, что зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на нерабочие дни.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал соответствующий указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Голикова в ходе брифинга в понедельник отметила, что работники, на которых распространяется действие указа, должны получить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы работник полностью отработал нерабочие дни.
"Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии, если на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно", - заявила Голикова.
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"Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижение заработной платы работникам", - заявила она в ходе брифинга.
Голикова добавила, что для этого работникам, которое получают заработную палату сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Она уточнила, что суммы расходов на эти цели относят к расходам на оплату труда в полном размере.
 
РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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