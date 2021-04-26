Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности медицинской помощи и эффективного использования бюджетных средств.
"Предлагаем рекомендовать правительству РФ провести аудит эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и выйти на логику цифровизации, полезной пациенту, и эффективного использования бюджетных средств", - сказала Яровая на Совете законодателей РФ.
Среди предложений: предусмотреть умную обработку данных (умная медицинская электронная карта) и обмен данными между медицинскими учреждениями без участия пациента и без создания дополнительных систем; по желанию направлять результаты исследований пациентам по электронной почте, федеральным центрам принимать электронные письма с направлениями и результатами исследования; бесплатно выдавать справки. "Речь не идет о создании систем в системе, речь идет о настройке взаимодействия через существующие электронные средства", - подчеркнула Яровая.
"Цифровые платформы, которые использует Москва, ориентированы на удобство пациента и на помощь пациенту. Предлагаем Минздраву данный опыт распространить и в других регионах и провести обучающий семинар с участием Москвы, чтобы созданный интеллектуальный продукт был использован и другими регионами. На уровне Минздрава пора решить вопрос о том, чтобы федеральные медицинские центры работали с пациентами через прямую доступную электронную запись (сегодня направление в федеральный центр в виде справки 057 требуется в бумажном виде и в оригинале)", - отметила Яровая.
Она добавила, что уже с июля текущего года будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров. "Диспансеризация тоже должна быть без очередей, и дополнительным стимулом к ее прохождению должна стать возможность получения бесплатных медицинских справок на основании ее результатов. Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг", - резюмировала парламентарий.