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Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении
Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:36
2021-04-26T11:36
россия
здоровье - общество
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ирина яровая
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности медицинской помощи и эффективного использования бюджетных средств."Предлагаем рекомендовать правительству РФ провести аудит эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и выйти на логику цифровизации, полезной пациенту, и эффективного использования бюджетных средств", - сказала Яровая на Совете законодателей РФ.Среди предложений: предусмотреть умную обработку данных (умная медицинская электронная карта) и обмен данными между медицинскими учреждениями без участия пациента и без создания дополнительных систем; по желанию направлять результаты исследований пациентам по электронной почте, федеральным центрам принимать электронные письма с направлениями и результатами исследования; бесплатно выдавать справки. "Речь не идет о создании систем в системе, речь идет о настройке взаимодействия через существующие электронные средства", - подчеркнула Яровая.Она добавила, что уже с июля текущего года будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров. "Диспансеризация тоже должна быть без очередей, и дополнительным стимулом к ее прохождению должна стать возможность получения бесплатных медицинских справок на основании ее результатов. Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг", - резюмировала парламентарий.
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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, москва, общество

Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении

11:36 26.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности медицинской помощи и эффективного использования бюджетных средств.
"Предлагаем рекомендовать правительству РФ провести аудит эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и выйти на логику цифровизации, полезной пациенту, и эффективного использования бюджетных средств", - сказала Яровая на Совете законодателей РФ.
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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Яровая предложила ужесточить наказание за нарушения в госзакупках
Среди предложений: предусмотреть умную обработку данных (умная медицинская электронная карта) и обмен данными между медицинскими учреждениями без участия пациента и без создания дополнительных систем; по желанию направлять результаты исследований пациентам по электронной почте, федеральным центрам принимать электронные письма с направлениями и результатами исследования; бесплатно выдавать справки. "Речь не идет о создании систем в системе, речь идет о настройке взаимодействия через существующие электронные средства", - подчеркнула Яровая.
"Цифровые платформы, которые использует Москва, ориентированы на удобство пациента и на помощь пациенту. Предлагаем Минздраву данный опыт распространить и в других регионах и провести обучающий семинар с участием Москвы, чтобы созданный интеллектуальный продукт был использован и другими регионами. На уровне Минздрава пора решить вопрос о том, чтобы федеральные медицинские центры работали с пациентами через прямую доступную электронную запись (сегодня направление в федеральный центр в виде справки 057 требуется в бумажном виде и в оригинале)", - отметила Яровая.
Она добавила, что уже с июля текущего года будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров. "Диспансеризация тоже должна быть без очередей, и дополнительным стимулом к ее прохождению должна стать возможность получения бесплатных медицинских справок на основании ее результатов. Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг", - резюмировала парламентарий.
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