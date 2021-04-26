https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729943564.html

Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении

Яровая предложила провести аудит информсистем в здравоохранении

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:36

2021-04-26T11:36

2021-04-26T11:36

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила провести аудит эффективности информационных систем в здравоохранении для повышения качества и доступности медицинской помощи и эффективного использования бюджетных средств."Предлагаем рекомендовать правительству РФ провести аудит эффективности информационных систем в сфере здравоохранения и выйти на логику цифровизации, полезной пациенту, и эффективного использования бюджетных средств", - сказала Яровая на Совете законодателей РФ.Среди предложений: предусмотреть умную обработку данных (умная медицинская электронная карта) и обмен данными между медицинскими учреждениями без участия пациента и без создания дополнительных систем; по желанию направлять результаты исследований пациентам по электронной почте, федеральным центрам принимать электронные письма с направлениями и результатами исследования; бесплатно выдавать справки. "Речь не идет о создании систем в системе, речь идет о настройке взаимодействия через существующие электронные средства", - подчеркнула Яровая.Она добавила, что уже с июля текущего года будут расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров. "Диспансеризация тоже должна быть без очередей, и дополнительным стимулом к ее прохождению должна стать возможность получения бесплатных медицинских справок на основании ее результатов. Диспансеризация должна приводить к получению справки единого образца для предъявления по месту требования: при трудоустройстве, получении государственных и муниципальных услуг", - резюмировала парламентарий.

https://ria.ru/20210426/yarovaya-1729942840.html

https://ria.ru/20210421/modernizatsiya-1729296647.html

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россия, здоровье - общество, госдума рф, ирина яровая, москва, общество