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Express: Великобритания бросит вызов господству России в Черном море
Express: Великобритания бросит вызов господству России в Черном море
Королевский флот Великобритании бросит вызов гегемонии России в Черном море. Об этом пишет Express. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:11
2021-04-26T17:11
россия
черное море
министерство обороны великобритании
нато
f-35
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Королевский флот Великобритании бросит вызов гегемонии России в Черном море. Об этом пишет Express.Новая ударная группа британского флота во главе с авианосцем "Королева Елизавета" (HMS Queen Elizabeth) готовится к первому оперативному развертыванию за пределами страны. Авианосец оснащен восемью истребителями F-35B. В составе группы будет шесть кораблей ВМС, подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами "Томагавк", 14 вертолетов, а также рота морских пехотинцев.В Министерстве обороны Великобритании отказались назвать корабли, которые заплывут в Черное море. Однако авианосец "Королева Елизавета" не войдет в эту группу из-за конвенции Монтре, ограничивающей пребывание военных флотов нечерноморских государств в этом регионе. В британском оборонном ведомстве пояснили, что размещение Королевских ВМС у берегов Украины "будет свидетельством солидарности с Киевом в его противостоянии с Москвой". В Министерстве также отметили, что корабли из ударной авианосной группы будут принимать участие в учениях НАТО и оказывать поддержку в деле "обеспечения безопасности" в Черном море.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели, а также предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн (водоизмещение "Королевы Елизаветы" — 70 600 тонн).Россия в последние годы отмечает рост военной активности НАТО у западных и южных границ. Государства альянса регулярно проводят крупные учения и моделируют "нападение" России. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что действия альянса носят "открытый антироссийский характер". Он заверил, что ведомство предпринимает все необходимые меры для нейтрализации угроз, исходящих от военного блока.
https://ria.ru/20210425/samolet-1729885180.html
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россия, черное море, министерство обороны великобритании, нато, f-35

Express: Великобритания бросит вызов господству России в Черном море

17:11 26.04.2021
 
© AFP 2021 / Robert PerryБританский авианосец "Королева Елизавета" на верфи в Розетте в Шотландии
Британский авианосец Королева Елизавета на верфи в Розетте в Шотландии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AFP 2021 / Robert Perry
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Королевский флот Великобритании бросит вызов гегемонии России в Черном море. Об этом пишет Express.
Новая ударная группа британского флота во главе с авианосцем "Королева Елизавета" (HMS Queen Elizabeth) готовится к первому оперативному развертыванию за пределами страны. Авианосец оснащен восемью истребителями F-35B. В составе группы будет шесть кораблей ВМС, подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами "Томагавк", 14 вертолетов, а также рота морских пехотинцев.
"Часть авианосной группы зайдет в Черное море, чтобы поддержать усилия НАТО по борьбе с российским господством в этом регионе", — говорится в статье.
В Министерстве обороны Великобритании отказались назвать корабли, которые заплывут в Черное море. Однако авианосец "Королева Елизавета" не войдет в эту группу из-за конвенции Монтре, ограничивающей пребывание военных флотов нечерноморских государств в этом регионе.
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Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели, а также предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн (водоизмещение "Королевы Елизаветы" — 70 600 тонн).
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РоссияЧерное мореМинистерство обороны ВеликобританииНАТОF-35
 
 
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