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Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании
Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании
Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:29
2021-04-26T18:29
2021-04-26T18:30
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании вывезено более 470 россиян, сообщает Росавиация.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. С 23 апреля по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции в Россию и перевезли более 6,6 тысячи пассажиров... Авиакомпания Royal Flight выполнила 1 рейс и перевезла из Занзибара (Танзания) в Москву более 470 россиян", - говорится в сообщении.Росавиация также отмечает, что авиакомпании "Россия" и "Икар" завершили свою полетную программу в/из Турции.
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