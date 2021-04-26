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Туризм
https://ria.ru/20210426/vyvoz-1730043594.html
Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании
Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании
Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T18:29
2021-04-26T18:30
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании вывезено более 470 россиян, сообщает Росавиация.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. С 23 апреля по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции в Россию и перевезли более 6,6 тысячи пассажиров... Авиакомпания Royal Flight выполнила 1 рейс и перевезла из Занзибара (Танзания) в Москву более 470 россиян", - говорится в сообщении.Росавиация также отмечает, что авиакомпании "Россия" и "Икар" завершили свою полетную программу в/из Турции.
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россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания, в мире

Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании

18:29 26.04.2021 (обновлено: 18:30 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевших из турецкого города Анталия
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании вывезено более 470 россиян, сообщает Росавиация.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня.
"Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. С 23 апреля по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции в Россию и перевезли более 6,6 тысячи пассажиров... Авиакомпания Royal Flight выполнила 1 рейс и перевезла из Занзибара (Танзания) в Москву более 470 россиян", - говорится в сообщении.
Росавиация также отмечает, что авиакомпании "Россия" и "Икар" завершили свою полетную программу в/из Турции.
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