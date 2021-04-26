https://ria.ru/20210426/vyvoz-1730043594.html

Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании

Росавиация рассказала о вывозе россиян из Турции и Танзании

Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:29

2021-04-26T18:29

2021-04-26T18:30

туризм

россия

туризм

новости - туризм

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

турция

танзания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729163713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cc88182bef2c5c6e25767697c9d8e36.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские и турецкие авиакомпании с 23 по 25 апреля выполнили 29 рейсов из Турции в Россию, на которых вывезли более 6,6 тысячи пассажиров, из Танзании вывезено более 470 россиян, сообщает Росавиация.Авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня."Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. С 23 апреля по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции в Россию и перевезли более 6,6 тысячи пассажиров... Авиакомпания Royal Flight выполнила 1 рейс и перевезла из Занзибара (Танзания) в Москву более 470 россиян", - говорится в сообщении.Росавиация также отмечает, что авиакомпании "Россия" и "Икар" завершили свою полетную программу в/из Турции.

https://ria.ru/20210426/tury-1730008792.html

россия

турция

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, танзания, в мире