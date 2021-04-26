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В Красноярском крае "дети войны" будут получать дополнительную выплату
В Красноярском крае "дети войны" будут получать дополнительную выплату
Все жители Красноярского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, по инициативе губернатора Александра Усса будут получать дополнительные РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:15
2021-04-26T13:15
александр усс
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Все жители Красноярского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, по инициативе губернатора Александра Усса будут получать дополнительные пособия, сообщает пресс-служба правительства и губернатора со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову.В пресс-службе пояснили, что размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей. В год прибавка к пенсии детям войны составит 4800 рублей. В ближайший год на эти цели из краевого бюджета будет направлено порядка 485 миллиона рублей.По словам Пастуховой, выплата коснется всех жителей региона, кто не достиг возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года. В настоящее время в крае проживают 99 тысяч граждан этой категории.На сегодняшний день такую выплату уже получают те "дети войны", которые потеряли на войне одного или двух родителей. Сейчас же выплата коснется всех "детей войны" без исключения, вне зависимости от их семейных обстоятельств. Получать выплату сразу по двум категориям – возрасту и потере родителей, - будет нельзя.Пастухова рассказала подробности о подготовке законопроекта по выплатам дополнительных пособий "детям войны". "Это будет своего рода восстановление справедливости: нельзя выделять какую-то узкую категорию "более достойных". Все эти люди пережили войну. Они все должны получить краевую поддержку. Сейчас мы прорабатываем механизм получения выплаты. Обращаться за выплатами лично пенсионерам не придется. У нас сформирована база данных людей, которые входят в категорию "дети войны", и мы будем начислять им дополнительные выплаты автоматически", - сказала министр."Принятие такого закона на региональном уровне – это инициатива губернатора Александра Усса. Отмечу, что на федеральном уровне до сих пор законодательно не утверждена категория граждан "дети войны" и нет решения об установлении им мер соцподдержки. В нашем регионе этот вопрос решался на протяжении многих лет, но лишь сейчас, благодаря бюджетной политике, которая была начата в 2019 и продолжилась в 2020 году, у края появилась соответствующая финансовая возможность", - отметила глава министерства соцполитики региона.Усс подпишет законопроект до конца месяца, после чего он будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание края. После принятия закона на сессии краевого парламента станет известна дата его вступления в силу и месяц начала выплат.
https://ria.ru/20210426/zhile-1729958406.html
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александр усс, красноярский край, общество

В Красноярском крае "дети войны" будут получать дополнительную выплату

13:15 26.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Все жители Красноярского края, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, по инициативе губернатора Александра Усса будут получать дополнительные пособия, сообщает пресс-служба правительства и губернатора со ссылкой на министра соцполитики края Ирину Пастухову.
В пресс-службе пояснили, что размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей. В год прибавка к пенсии детям войны составит 4800 рублей. В ближайший год на эти цели из краевого бюджета будет направлено порядка 485 миллиона рублей.
По словам Пастуховой, выплата коснется всех жителей региона, кто не достиг возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 года. В настоящее время в крае проживают 99 тысяч граждан этой категории.
На сегодняшний день такую выплату уже получают те "дети войны", которые потеряли на войне одного или двух родителей. Сейчас же выплата коснется всех "детей войны" без исключения, вне зависимости от их семейных обстоятельств. Получать выплату сразу по двум категориям – возрасту и потере родителей, - будет нельзя.
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Пастухова рассказала подробности о подготовке законопроекта по выплатам дополнительных пособий "детям войны". "Это будет своего рода восстановление справедливости: нельзя выделять какую-то узкую категорию "более достойных". Все эти люди пережили войну. Они все должны получить краевую поддержку. Сейчас мы прорабатываем механизм получения выплаты. Обращаться за выплатами лично пенсионерам не придется. У нас сформирована база данных людей, которые входят в категорию "дети войны", и мы будем начислять им дополнительные выплаты автоматически", - сказала министр.
"Принятие такого закона на региональном уровне – это инициатива губернатора Александра Усса. Отмечу, что на федеральном уровне до сих пор законодательно не утверждена категория граждан "дети войны" и нет решения об установлении им мер соцподдержки. В нашем регионе этот вопрос решался на протяжении многих лет, но лишь сейчас, благодаря бюджетной политике, которая была начата в 2019 и продолжилась в 2020 году, у края появилась соответствующая финансовая возможность", - отметила глава министерства соцполитики региона.
Усс подпишет законопроект до конца месяца, после чего он будет направлен на рассмотрение в законодательное собрание края. После принятия закона на сессии краевого парламента станет известна дата его вступления в силу и месяц начала выплат.
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