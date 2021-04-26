https://ria.ru/20210426/vybory-1729909973.html

Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов

Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:42

2021-04-26T07:42

2021-04-26T07:42

россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности депутатов по выполнению предвыборных обещаний.Он добавил что от "нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость", и "в итоге – легитимность"Спикер ГД отметил, что США, где выборы прошли "в политической турбулентности", "не стесняются учить демократии другие страны".По мнению Володина, в России развитие демократических институтов " идет по восходящей".Он напомнил, что конституционная реформа, проведённая в июле прошлого года по инициативе президента Владимира Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную Думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.Он добавил, что претендующий на избрание во власть должен предлагать "конкретную программу развития своего избирательного округа, а затем, в случае поддержки избирателями, делал все для ее реализации".

https://ria.ru/20210415/vybory-1728475824.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603369663.html

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россия, вячеслав володин, политика