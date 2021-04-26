Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности депутатов по выполнению предвыборных обещаний.
"Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны", - написал Володин в своем Telegram-канале в понедельник.
Он добавил что от "нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость", и "в итоге – легитимность"
Спикер ГД отметил, что США, где выборы прошли "в политической турбулентности", "не стесняются учить демократии другие страны".
По мнению Володина, в России развитие демократических институтов " идет по восходящей".
Он напомнил, что конституционная реформа, проведённая в июле прошлого года по инициативе президента Владимира Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную Думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.
"Крайне важно для повышения качества законодательной власти, чтобы, избираясь, депутат брал на себя ответственность за выполнение предвыборных обязательств", - считает спикер ГД.
Он добавил, что претендующий на избрание во власть должен предлагать "конкретную программу развития своего избирательного округа, а затем, в случае поддержки избирателями, делал все для ее реализации".