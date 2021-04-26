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Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов
Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:42
2021-04-26T07:42
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности депутатов по выполнению предвыборных обещаний.Он добавил что от "нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость", и "в итоге – легитимность"Спикер ГД отметил, что США, где выборы прошли "в политической турбулентности", "не стесняются учить демократии другие страны".По мнению Володина, в России развитие демократических институтов " идет по восходящей".Он напомнил, что конституционная реформа, проведённая в июле прошлого года по инициативе президента Владимира Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную Думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.Он добавил, что претендующий на избрание во власть должен предлагать "конкретную программу развития своего избирательного округа, а затем, в случае поддержки избирателями, делал все для ее реализации".
https://ria.ru/20210415/vybory-1728475824.html
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россия, вячеслав володин, политика

Володин: в РФ есть все условия для проведения демократических выборов

07:42 26.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России есть все условия для проведения демократических выборов, а также напомнил об ответственности депутатов по выполнению предвыборных обещаний.

"Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны", - написал Володин в своем Telegram-канале в понедельник.

Он добавил что от "нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость", и "в итоге – легитимность"
Спикер ГД отметил, что США, где выборы прошли "в политической турбулентности", "не стесняются учить демократии другие страны".
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По мнению Володина, в России развитие демократических институтов " идет по восходящей".
Он напомнил, что конституционная реформа, проведённая в июле прошлого года по инициативе президента Владимира Путина, наделила парламент и, в частности, Государственную Думу новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.
"Крайне важно для повышения качества законодательной власти, чтобы, избираясь, депутат брал на себя ответственность за выполнение предвыборных обязательств", - считает спикер ГД.
Он добавил, что претендующий на избрание во власть должен предлагать "конкретную программу развития своего избирательного округа, а затем, в случае поддержки избирателями, делал все для ее реализации".
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