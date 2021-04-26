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Бальбек прокомментировал призыв Кравчука к Зеленскому не ехать в Москву
Бальбек прокомментировал призыв Кравчука к Зеленскому не ехать в Москву
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:32
2021-04-26T20:32
россия
руслан бальбек
донецкая народная республика
леонид кравчук
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров, заявил, что он "раздает команды не по статусу".Ранее Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров."Кравчук команды раздаёт не по статусу. Думаю, что президент Украины сам решит, как ему поступить, но я не верю, что Зеленский хочет говорить о мире. Захотел бы - то поехал куда угодно, хоть в Москву, хоть на край света. Но сам факт того, что экс-президент страны раздает подобные указания, говорит о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера. Впрочем, этого и следовало ожидать. Одно дело играть президента, а другое - быть президентом", - сказал Бальбек РИА Новости.Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране ранее предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210426/pushkov-1730054289.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zelenskiy-1730041765.html
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россия, руслан бальбек, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, украина, в мире

Бальбек прокомментировал призыв Кравчука к Зеленскому не ехать в Москву

20:32 26.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что президент Украины не должен ехать в Москву для переговоров, заявил, что он "раздает команды не по статусу".
Ранее Кравчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен ехать в Москву для переговоров.
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"Кравчук команды раздаёт не по статусу. Думаю, что президент Украины сам решит, как ему поступить, но я не верю, что Зеленский хочет говорить о мире. Захотел бы - то поехал куда угодно, хоть в Москву, хоть на край света. Но сам факт того, что экс-президент страны раздает подобные указания, говорит о невосприятии украинцами Владимира Зеленского как лидера. Впрочем, этого и следовало ожидать. Одно дело играть президента, а другое - быть президентом", - сказал Бальбек РИА Новости.
Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране ранее предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияРуслан БальбекДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваУкраинаВ мире
 
 
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