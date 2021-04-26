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Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным
Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным
По словам главы Украины Владимира Зеленского, все идет к тому, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится, а время и место — это уже... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:48
2021-04-26T17:23
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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россия
андрей ермак
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владимир зеленский
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. По словам главы Украины Владимира Зеленского, все идет к тому, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится, а время и место — это уже детали."&lt;...&gt; Президент России подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я считаю, что главное — это суть, о чем", — заявил Зеленский во время выступления в Чернобыле.На прошлой неделе он в видеообращении предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Путин отметил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а потом — с Кремлем. Он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также пояснили, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210426/ukraina-1729951263.html
https://ria.ru/20210425/kravchuk-1729892559.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чернобыльская аэс, москва, россия, андрей ермак, украина, владимир зеленский, владимир путин, в мире

Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

13:48 26.04.2021 (обновлено: 17:23 26.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. По словам главы Украины Владимира Зеленского, все идет к тому, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится, а время и место — это уже детали.
"<...> Президент России подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина и они нашли взаимопонимание, нашли сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я считаю, что главное — это суть, о чем", — заявил Зеленский во время выступления в Чернобыле.
На прошлой неделе он в видеообращении предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Путин отметил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а потом — с Кремлем. Он добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое время, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
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