https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729963144.html

В Кремле оценили сообщения о сроках встречи Путина и Байдена

В Кремле оценили сообщения о сроках встречи Путина и Байдена

В Кремле не подтверждают встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня: они могут встретиться летом, но точной даты пока нет,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:45

2021-04-26T12:45

2021-04-26T12:45

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле не подтверждают встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня: они могут встретиться летом, но точной даты пока нет, страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, пока рано говорить, какая страна рассматривается в качестве места встречи. "Пока не называлась ни одна страна", - отметил Песков, добавив, что пока не вышли на какое-то понимание конкретных сроков проведения, было бы неверно говорить о месте.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.

https://ria.ru/20210423/klimat-1729676536.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика