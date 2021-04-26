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В Кремле оценили сообщения о сроках встречи Путина и Байдена
В Кремле оценили сообщения о сроках встречи Путина и Байдена
В Кремле не подтверждают встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня: они могут встретиться летом, но точной даты пока нет,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:45
2021-04-26T12:45
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле не подтверждают встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня: они могут встретиться летом, но точной даты пока нет, страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, пока рано говорить, какая страна рассматривается в качестве места встречи. "Пока не называлась ни одна страна", - отметил Песков, добавив, что пока не вышли на какое-то понимание конкретных сроков проведения, было бы неверно говорить о месте.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

В Кремле оценили сообщения о сроках встречи Путина и Байдена

12:45 26.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле не подтверждают встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 15-16 июня: они могут встретиться летом, но точной даты пока нет, страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить даты предполагаемой встречи Путина и Байдена.
По словам представителя Кремля, пока рано говорить, какая страна рассматривается в качестве места встречи. "Пока не называлась ни одна страна", - отметил Песков, добавив, что пока не вышли на какое-то понимание конкретных сроков проведения, было бы неверно говорить о месте.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.
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