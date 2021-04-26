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Премьер Чехии заявил о единственной причине событий во Врбетице
Премьер Чехии заявил о единственной причине событий во Врбетице
Премьер Чехии Андрей Бабиш вновь заявил, что единственной причиной взрывов во Врбетице в 2014 году стало нападение российских агентов. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:15
2021-04-26T22:10
россия
ян гамачек
якуб кулганек
андрей бабиш
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш вновь заявил, что единственной причиной взрывов во Врбетице в 2014 году стало нападение российских агентов.В воскресенье президент республики Милош Земан в телеобращении к соотечественникам сказал, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе боеприпасов побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента продолжается, полиция и Генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего: непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.По словам Бабиша, "в действительности версия лишь одна".Как указал Бабиш, он согласен с точкой зрения первого вице-премьера Яна Гамачека, который ранее заявил журналистам, что инцидент во Врбетице связан с передвижением по территории Чехии членов иностранного разведывательного "подразделения 29155". По его словам, правительство исходило из информации, которую ему предоставили не только контрразведка, но и полиция и Генпрокуратура.Обвинения со стороны ЧехииБабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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россия, ян гамачек, якуб кулганек, андрей бабиш, мид чехии, чехия, в мире

Премьер Чехии заявил о единственной причине событий во Врбетице

21:15 26.04.2021 (обновлено: 22:10 26.04.2021)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш вновь заявил, что единственной причиной взрывов во Врбетице в 2014 году стало нападение российских агентов.
В воскресенье президент республики Милош Земан в телеобращении к соотечественникам сказал, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе боеприпасов побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента продолжается, полиция и Генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего: непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.
По словам Бабиша, "в действительности версия лишь одна".

"Это то, что мы получили от полиции. <...> А господин президент говорил о той, первоначальной версии, с которой полиция работала с 2014 года. Это была версия неудачной манипуляции (работников. — Прим. ред.) с вооружением на складе", — отметил премьер после встречи с главой государства.

Как указал Бабиш, он согласен с точкой зрения первого вице-премьера Яна Гамачека, который ранее заявил журналистам, что инцидент во Врбетице связан с передвижением по территории Чехии членов иностранного разведывательного "подразделения 29155". По его словам, правительство исходило из информации, которую ему предоставили не только контрразведка, но и полиция и Генпрокуратура.

Обвинения со стороны Чехии

Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
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РоссияЯн ГамачекЯкуб КулганекАндрей БабишМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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