Премьер Чехии заявил о единственной причине событий во Врбетице
21:15 26.04.2021 (обновлено: 22:10 26.04.2021)
ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш вновь заявил, что единственной причиной взрывов во Врбетице в 2014 году стало нападение российских агентов.
В воскресенье президент республики Милош Земан в телеобращении к соотечественникам сказал, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе боеприпасов побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента продолжается, полиция и Генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего: непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.
По словам Бабиша, "в действительности версия лишь одна".
"Это то, что мы получили от полиции. <...> А господин президент говорил о той, первоначальной версии, с которой полиция работала с 2014 года. Это была версия неудачной манипуляции (работников. — Прим. ред.) с вооружением на складе", — отметил премьер после встречи с главой государства.
Как указал Бабиш, он согласен с точкой зрения первого вице-премьера Яна Гамачека, который ранее заявил журналистам, что инцидент во Врбетице связан с передвижением по территории Чехии членов иностранного разведывательного "подразделения 29155". По его словам, правительство исходило из информации, которую ему предоставили не только контрразведка, но и полиция и Генпрокуратура.
Обвинения со стороны Чехии
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.