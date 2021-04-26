https://ria.ru/20210426/vrbetitsa-1730056690.html

Джабаров прокомментировал заявления Земана по взрывам в Врбетице

Джабаров прокомментировал заявления Земана по взрывам в Врбетице

Нынешняя травля президента Чехии Милоша Земана в его стране связана с тем, что он сказал правду о непричастности российских спецслужб к событиям во Врбетице,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T20:23

2021-04-26T20:23

2021-04-26T20:41

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нынешняя травля президента Чехии Милоша Земана в его стране связана с тем, что он сказал правду о непричастности российских спецслужб к событиям во Врбетице, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Владимир Джабаров.Чешский сенат рассмотрит возможность подачи конституционной жалобы на Земана в связи с якобы допущенным рассекречиванием им некоторых данных во время телеобращения к согражданам, что может рассматриваться как измена Родине, заявил глава палаты Милош Выстрчил."Это полная глупость, потому что Земан всего лишь сказал, что не нашел в материалах чешской разведки никаких данных о причастности российских спецслужб к событиям во Врбетице. И что, когда человек говорит правду, это рассекречивание гостайны? Конечно же, нет", - сказал парламентарий.Он отметил, что это заявление Земана повергло в шок "многих политиканов в Праге", которые пытались испортить российско-чешские отношения в угоду США и другим партнерам по НАТО."Что касается отставки Земана: в отличие от сенаторов Земан избирался прямым голосованием чешского народа и отстранить его можно, только если конституционный суд докажет, что он совершил какие-то антиконституционные действия, что практически невозможно", - отметил политик. Джабаров подчеркнул, что попытки травли Земана в Чехии идут давно, сейчас эта кампания вышла финишную прямую. "Но, я думаю, этого опытного политика подобные провокаторы не сломают", - заключил он.Земан в минувшее воскресенье впервые выступил в связи с инцидентом со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам он, в частности, заявил о том, что расследование продолжается и в этом деле существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов его работников и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы.В тот же день в интервью телеканалу CNN Prima News председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил заявил, что Земан в своем выступлении привел информацию из дела из стадии расследования, чем мог осложнить это расследование и поставить под угрозу безопасность страны. Выстрчил также сообщил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи за подачу конституционной жалобы на Земана по обвинению в измене Родине.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая. Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/zeman-1730048624.html

https://ria.ru/20210425/vrbetitsa-1729884722.html

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россия, владимир джабаров, милош земан, чехия, в мире