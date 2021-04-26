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Генерал ВСУ рассказал, что ждет Украину в войне с Россией
Генерал ВСУ рассказал, что ждет Украину в войне с Россией
Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, что ждет Украину в случае военного столкновения с Россией. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:29
2021-04-26T17:10
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
дмитрий козак
украина
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, что ждет Украину в случае военного столкновения с Россией. По его словам, это будет вооруженный конфликт "совсем другого плана".Как считает Забродский, не будет никакого тыла и четкой линии фронта — в войне примет участие вся Украина."Слава богу, так складываются обстоятельства, что мы еще этого не переживали", — заключил генерал.Михаил Забродский с 2015 года командует Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. После этого президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
https://ria.ru/20210410/voyna-1727712192.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий козак, украина

Генерал ВСУ рассказал, что ждет Украину в войне с Россией

15:29 26.04.2021 (обновлено: 17:10 26.04.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, что ждет Украину в случае военного столкновения с Россией.
По его словам, это будет вооруженный конфликт "совсем другого плана".

"С ракетно-бомбовыми ударами, применением воздушных сил, она (война. — Прим. ред.) будет иметь много общего с ООС (Операция объединенных сил Украины в Донбассе), но она будет вестись совсем в другом пространстве", — отметил генерал в эфире Пятого канала.

Как считает Забродский, не будет никакого тыла и четкой линии фронта — в войне примет участие вся Украина.
"Слава богу, так складываются обстоятельства, что мы еще этого не переживали", — заключил генерал.
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Михаил Забродский с 2015 года командует Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины. Следственный комитет России в сентябре 2017-го возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид").

Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. После этого президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.
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