https://ria.ru/20210426/voennye-1729903986.html

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов США, это на 2,6% выше показателей предыдущего года, Россия в пятерке лидеров, сообщил... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T03:42

2021-04-26T03:42

2021-04-26T05:15

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов США, это на 2,6% выше показателей предыдущего года, Россия в пятерке лидеров, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в связи с публикацией ежегодных данных по тенденциям затрат в военной сфере.По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов. Россия вновь вошла в пятерку лидеров рейтинга и заняла четвертое место.Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США. В 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил 778 миллиардов долларов. На них приходилось 39% всех мировых военных расходов.Он добавил, что увеличение расходов "отражает растущую озабоченность" по поводу предполагаемых угроз со стороны "стратегических конкурентов, таких как Китай и Россия".Второе и третье места по подсчетам SIPRI заняли Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9% и достигли 252 миллиардов долларов. Военные расходы Индии в 2020 году, согласно отчету, составили 72,9 миллиарда долларов.По данным SIPRI, военные расходы России в 2020 году составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге института. При этом отмечается, что фактические военные расходы России в 2020 году оказались на 6,6% ниже ее первоначального военного бюджета.Замыкает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9% выше, чем в 2019 году.Значительный рост военных расходов наблюдается в 2020 году также в странах НАТО. "Почти все государства-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2020 году. В результате 12 стран-членов организации потратили на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП", - сообщается в докладе.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/obse-1596691838.html

https://ria.ru/20200521/1571798571.html

россия

китай

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россия, нато, китай, сша, в мире