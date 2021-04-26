https://ria.ru/20210426/vodorod-1729908834.html
ISA: Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода
ISA: Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода
Россия может занять лидирующие позиции по производству "зеленого" водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T07:23
2021-04-26T07:23
2021-04-26T07:23
россия
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия может занять лидирующие позиции по производству "зеленого" водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.В интервью РИА Новости он отметил, что альянс в долгосрочной перспективе рассматривает "зеленый" водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией, как один из возобновляемых источников энергии. При этом его легче транспортировать, и он более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.Международный солнечный альянс предоставляет специальную платформу для развития координации между странами, богатыми солнечными ресурсами, чтобы достичь общей цели увеличения использования и качества солнечной энергии.
https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html
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россия, экономика
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия
может занять лидирующие позиции по производству "зеленого" водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.
В интервью РИА Новости он отметил, что альянс в долгосрочной перспективе рассматривает "зеленый" водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией, как один из возобновляемых источников энергии. При этом его легче транспортировать, и он более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.
"Эта та сфера, где Россия может стать лидером. Ваши гидроэлектростанции играют центральную роль в мировых достижениях по электролизу воды. Мы хотели бы также перенять этот опыт", - сказал Матур.
Международный солнечный альянс предоставляет специальную платформу для развития координации между странами, богатыми солнечными ресурсами, чтобы достичь общей цели увеличения использования и качества солнечной энергии.