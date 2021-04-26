https://ria.ru/20210426/vodorod-1729908834.html

ISA: Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода

ISA: Россия может стать лидером по производству "зеленого" водорода

Россия может занять лидирующие позиции по производству "зеленого" водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T07:23

2021-04-26T07:23

2021-04-26T07:23

россия

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия может занять лидирующие позиции по производству "зеленого" водорода, считает глава Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.В интервью РИА Новости он отметил, что альянс в долгосрочной перспективе рассматривает "зеленый" водород, который образуется при расщеплении воды солнечной энергией, как один из возобновляемых источников энергии. При этом его легче транспортировать, и он более удобен в использовании для транспорта и в промышленности.Международный солнечный альянс предоставляет специальную платформу для развития координации между странами, богатыми солнечными ресурсами, чтобы достичь общей цели увеличения использования и качества солнечной энергии.

https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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